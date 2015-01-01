DALIA DESIGN – студия дизайна интерьера полного цикла, предлагающая широкий спектр услуг в сфере разработки концепций интерьерных решений и их последующей реализации.

Наша студия открыла свои двери в 2015 году. В нашем активе профессиональные дизайнеры и архитекторы с опытом работы по специальности не менее 5 лет.

Проекты DALIA DESIGN – это гармония эстетики и функциональности, реальность, где интерьер дополняет ваш характер.

Мы создаем комфортное пространство, придерживаясь принципов эргономики, зонирования и баланса.

Наша задача – придать интерьеру ритм и темперамент. Для этого мы организуем удобные системы хранения, оформляем функциональные зоны, расставляем акценты. А авторское исполнение позволяет преобразовать бытовые решения в элементы искусства.

В портфолио DALIA DESIGN интерьеры для жилых и общественных площадей. Для оформления шоурумов, салонов, кафе и других бизнес-объектов создаем дизайн-проекты по бренд-буку. В рамках создания интерьера составляем светотехнический расчет для выигрышного представления продукции.

DALIA DESIGN - это гибкий подход к сотрудничеству. Мы предлагаем различные форматы разработки дизайн-проекта от 900 до 2700 ₽/кв.м.

За годы работы в сфере дизайна интерьера мы собрали команду настоящих профессионалов, по-настоящему любящих свое дело, чьи совместные усилия всегда приводят к наилучшему результату.

Мы работаем удаленно по всему миру. Подробнее с перечнем и стоимостью оказываемых нами услуг, а также реализованными нами проектами вы можете ознакомиться на нашем сайте https://daliadesign.ru/.