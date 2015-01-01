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DALIA DESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в советском стиле в г. Тбилиси, Грузия, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в советском стиле в г. Тбилиси, Грузия, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в советском стиле в г. Тбилиси, Грузия, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Квартира в советском стиле в г. Тбилиси, Грузия
    BRITISH CARPETS BOUTIQUE, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    BRITISH CARPETS BOUTIQUE, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    BRITISH CARPETS BOUTIQUE, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    +1
    BRITISH CARPETS BOUTIQUE
    Брендовый шоу-рум, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    Брендовый шоу-рум, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    Брендовый шоу-рум, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Коммерческие помещения
    +1
    Брендовый шоу-рум
    Загородный дом в Московской области, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Загородные дома
    Загородный дом в Московской области, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Загородные дома
    Загородный дом в Московской области, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Загородные дома
    +3
    Загородный дом в Московской области
    Квартира на Патриарших прудах, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Патриарших прудах, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Патриарших прудах, DALIA DESIGN DALIA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    +6
    Квартира на Патриарших прудах

    DALIA DESIGN – студия дизайна интерьера полного цикла, предлагающая широкий спектр услуг в сфере разработки концепций интерьерных решений и их последующей реализации. 

    Наша студия открыла свои двери в 2015 году. В нашем активе профессиональные дизайнеры и архитекторы с опытом работы по специальности не менее 5 лет. 

    Проекты DALIA DESIGN – это гармония эстетики и функциональности, реальность, где интерьер дополняет ваш характер. 

    Мы создаем комфортное пространство, придерживаясь принципов эргономики, зонирования и баланса. 

    Наша задача – придать интерьеру ритм и темперамент. Для этого мы организуем удобные системы хранения, оформляем функциональные зоны, расставляем акценты. А авторское исполнение позволяет преобразовать бытовые решения в элементы искусства. 

    В портфолио DALIA DESIGN интерьеры для жилых и общественных площадей. Для оформления шоурумов, салонов, кафе и других бизнес-объектов создаем дизайн-проекты по бренд-буку. В рамках создания интерьера составляем светотехнический расчет для выигрышного представления продукции. 

    DALIA DESIGN - это гибкий подход к сотрудничеству. Мы предлагаем различные форматы разработки дизайн-проекта от 900 до 2700 ₽/кв.м.

    За годы работы в сфере дизайна интерьера мы собрали команду настоящих профессионалов, по-настоящему любящих свое дело, чьи совместные усилия всегда приводят к наилучшему результату.

    Мы работаем удаленно по всему миру. Подробнее с перечнем и стоимостью оказываемых нами услуг, а также реализованными нами проектами вы можете ознакомиться на нашем сайте https://daliadesign.ru/.

    Услуги
    • Разработка дизайн-проекта
    • Авторский надзор
    • Консультация по выбору недвижимости до момента ее приобретения
    • Консультации по закупке материалов
    • Декорирование
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Турция
    • Грузия
    • Беларусь
    • Великобритания
    • Греция
    • Италия
    • Москва
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    пресненская набережная 8 стр 1, Москва
    123182 Москва
    Россия
    +7-9777667224 daliadesign.ru

    Отзыв

    DALIA DESIGN DALIA DESIGN
    Заказывали в этой студии дизайн проект нашего загородного дома. Никаких нареканий к дизайнерам нет, все наши пожелания были учтены, а также предложены идеи, до которых мы сами не додумались. Услуги были оказаны качественно и в тот срок, на который мы рассчитывали. Также студия помогла в закупке стройматериалов и мебели по комфортным для нас ценам. Могу смело рекомендовать данных специалистов.
    около 19 часов назад
    Дата проекта: Март 2020
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