Мы занимаемся дизайн-проектированием частных и коммерческих интерьеров в России и за рубежом.
Предлагаем комплекс услуг от профессиональной консультации до комплексной разработки и реализации интерьера.
- Услуги
- Планировочное решение
- Фотореалистичные 3D визуализации
- Альбом с рабочей документацией
- Ведомость оборудования и материалов с возможностью отслеживания бюджета
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Адрес
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Перерва 31
109341 Москва
Россия
+7-9162133120 el-interior.moscow