Давайте знакомиться, меня зовут Оля и я дизайнер. Профильное образование и опыт в работе более 7 лет сформировали четкую структуру и понимание эргономики пространства. Я и моя команда готовы сделать вашу идеальную планировку! У меня 7 лет опыт работы. Реализовала 90 общественных пространств и 40 жилых проектов

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

от 45 000 рублей

Этапы работы:

Заключаем договор

Делаем 3D обмер

Предоставляем 2 варианта планировочного решения Вашего помещения

Согласовываем окончательный вариант планировки

Предоставляем план демонтажа и план монтажа

При необходимости предоставляем рабочий файл в dwg. формате

Планы расстановки розеток, выключателей, 3D визуализации не входят в стоимость данной услуги.

Стоимость услуги: 1000 р/м2, но не менее 45 000 р.

Дополнительно у Вас есть возможность заказать:

Белую 3D модель интерьера

Стоимость: 400 р/м2

Комплектации вашего интерьера

(отделочные материалы, сантехника, мебель на закупку, чертежи кухни на заказ, двери, освещение)

Стоимость: 500 р/м2



