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LORDIC
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • ЖК Черная речка, LORDIC LORDIC Гостиная в стиле модерн
    ЖК Черная речка, LORDIC LORDIC Гостиная в стиле модерн
    ЖК Черная речка
    ЖК Галактика ПРО, LORDIC LORDIC Главная спальня
    ЖК Галактика ПРО, LORDIC LORDIC Главная спальня
    ЖК Галактика ПРО, LORDIC LORDIC Главная спальня
    ЖК Галактика ПРО

    Давайте знакомиться, меня зовут Оля и я дизайнер. Профильное образование и опыт в работе более 7 лет сформировали четкую структуру и понимание эргономики пространства. Я и моя команда готовы сделать вашу идеальную планировку! У меня 7 лет опыт работы. Реализовала 90 общественных пространств и 40 жилых проектов

    ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

    от 45 000 рублей

    Этапы работы:

    Заключаем договор

    Делаем 3D обмер

    Предоставляем 2 варианта планировочного решения Вашего помещения

    Согласовываем окончательный вариант планировки

    Предоставляем план демонтажа и план монтажа

    При необходимости предоставляем рабочий файл в dwg. формате

    Планы расстановки розеток, выключателей, 3D визуализации не входят в стоимость данной услуги.

    Стоимость услуги: 1000 р/м2, но не менее 45 000 р.

    Дополнительно у Вас есть возможность заказать:

    Белую 3D модель интерьера

    Стоимость: 400 р/м2

    Комплектации вашего интерьера

    (отделочные материалы, сантехника, мебель на закупку, чертежи кухни на заказ, двери, освещение)

    Стоимость: 500 р/м2


    Услуги
    • Планировка квартиры
    • Дизайн интерьера
    • Планировочное решение
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9313970090 lordic.ru
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