Давайте знакомиться, меня зовут Оля и я дизайнер. Профильное образование и опыт в работе более 7 лет сформировали четкую структуру и понимание эргономики пространства. Я и моя команда готовы сделать вашу идеальную планировку! У меня 7 лет опыт работы. Реализовала 90 общественных пространств и 40 жилых проектов
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
от 45 000 рублей
Этапы работы:
Заключаем договор
Делаем 3D обмер
Предоставляем 2 варианта планировочного решения Вашего помещения
Согласовываем окончательный вариант планировки
Предоставляем план демонтажа и план монтажа
При необходимости предоставляем рабочий файл в dwg. формате
Планы расстановки розеток, выключателей, 3D визуализации не входят в стоимость данной услуги.
Стоимость услуги: 1000 р/м2, но не менее 45 000 р.
Дополнительно у Вас есть возможность заказать:
Белую 3D модель интерьера
Стоимость: 400 р/м2
Комплектации вашего интерьера
(отделочные материалы, сантехника, мебель на закупку, чертежи кухни на заказ, двери, освещение)
Стоимость: 500 р/м2
- Услуги
- Планировка квартиры
- Дизайн интерьера
- Планировочное решение
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9313970090 lordic.ru