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Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Дизайнеры интерьера Севастополь
Обзор 10Проекты (10) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект трехэтажной квартиры, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в стиле минимализм Черный
    Дизайн-проект трехэтажной квартиры, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гардеробная в стиле минимализм Белый
    Дизайн-проект трехэтажной квартиры, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в стиле минимализм Серый
    +27
    Дизайн-проект трехэтажной квартиры
    Дизайн-проект квартиры в стиле природный минимализм, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн-проект квартиры в стиле природный минимализм, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн-проект квартиры в стиле природный минимализм, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +20
    Дизайн-проект квартиры в стиле природный минимализм
    Мансардная квартира, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Ванная комната в стиле модерн Плитка
    Мансардная квартира, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Кухня в стиле модерн
    Мансардная квартира, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Детская комнатa в средиземноморском стиле
    +18
    Мансардная квартира
    Квартира-студия в скандинавском стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира-студия в скандинавском стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира-студия в скандинавском стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Спальня в скандинавском стиле
    +10
    Квартира-студия в скандинавском стиле
    Дизайн-проект дома в пос. Андреевка, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект дома в пос. Андреевка, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Кухня в классическом стиле
    Дизайн-проект дома в пос. Андреевка, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в классическом стиле
    +6
    Дизайн-проект дома в пос. Андреевка
    Дизайн-проект квартиры в классическом стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры в классическом стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры в классическом стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в классическом стиле
    +22
    Дизайн-проект квартиры в классическом стиле
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    Услуги
    дизайн интерьеров и Прикладной дизайн
    Регионы обслуживания
    Севастополь
    Адрес
    ул. Тульская 14
    299045 Севастополь
    Россия
    +7-9787362837 frunzestudio.ru

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