Практичные зеркала для прихожей

К сожалению, как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей.

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