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Один из самых обыденных бытовых предметов – зеркало, в действительности имеет высокие декоративные возможности, по своим качествам сравнимые только с освещением интерьера.
Как обставить однокомнатную квартиру? Стоит ли оборудовать спальную зону или ограничиться раскладным диваном в гостиной? Эти и другие вопросы непременно возникают у хозяев однокомнатных квартир и квартир-студий, затеявших ремонт с…
К сожалению, как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей.