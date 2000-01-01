Студия была основана в 2000 году и изначально ориентирована на создание частных и общественных дизайн-проектов, а также проектированием усадеб, вилл, коттеджей, загородных домов.
За более чем двадцатилетнюю деятельность было осуществлено более 250 проектов разного масштаба и в разных местах нашей страны (Москва, Подмосковье, Краснодар, Крым, Ставропольский край, ...)
Интерьеры в разных стилях : классика, модерн, хай-тек, этника, современный. Каждый проект – это авторское произведение, в котором мы оставляем частичку своей души.
- Разработки и реализация дизайн-проекта квартир
- Дизайн загородного дома под ключ
- Авторский надзор проекта дизайна интерьера
- Комплектация (подбор мебели и строительных материалов)
- Дизайнерский ремонт квартир и домов.
Член Союза Дизайнеров России. В профессии с 2000 года.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн квартир
- дизайн загородных домов
- авторский надзор проекта
- комплектация
- дизайнерский ремонт квартир
- дизайн-проект под ключ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Краснодарский край
- Ростов-на-Дону
- Ставропольский край.
- Награды компании
- 1.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. ФЕРОДИЗ. 2.Премия года PRO2006. Номинация ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН. 3.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КМВ 4.Победитель конкурса
Строймаркет-Дизайн.5. Победитель Южно-Российского конкурса CeramicClub design 2021.
- Адрес
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197110 Санкт-Петербург
Россия
+7-9624344774