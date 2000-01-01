Студия была основана в 2000 году и изначально ориентирована на создание частных и общественных дизайн-проектов, а также проектированием усадеб, вилл, коттеджей, загородных домов.

За более чем двадцатилетнюю деятельность было осуществлено более 250 проектов разного масштаба и в разных местах нашей страны (Москва, Подмосковье, Краснодар, Крым, Ставропольский край, ...)

Интерьеры в разных стилях : классика, модерн, хай-тек, этника, современный. Каждый проект – это авторское произведение, в котором мы оставляем частичку своей души.

Разработки и реализация дизайн-проекта квартир

Дизайн загородного дома под ключ

Авторский надзор проекта дизайна интерьера

Комплектация (подбор мебели и строительных материалов)

Дизайнерский ремонт квартир и домов.

Член Союза Дизайнеров России. В профессии с 2000 года.