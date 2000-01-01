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Хованская Натали
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект кухни Danton, Хованская Натали Хованская Натали Маленькие кухни Синий
    Проект кухни Danton, Хованская Натали Хованская Натали Маленькие кухни
    Проект кухни Danton, Хованская Натали Хованская Натали Маленькие кухни
    +2
    Проект кухни Danton
    Квартира в неоклассическом стиле, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Квартира в неоклассическом стиле, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Квартира в неоклассическом стиле, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +2
    Квартира в неоклассическом стиле
    Проект в Москве, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Проект в Москве, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Проект в Москве, Хованская Натали Хованская Натали Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +1
    Проект в Москве

    Студия была основана в 2000 году и изначально ориентирована на создание частных и общественных дизайн-проектов, а также проектированием усадеб, вилл, коттеджей, загородных домов.

    За более чем двадцатилетнюю деятельность было осуществлено более 250 проектов разного масштаба и в разных местах нашей страны (Москва, Подмосковье, Краснодар, Крым, Ставропольский край, ...)

    Интерьеры в разных стилях : классика, модерн, хай-тек, этника, современный. Каждый проект – это авторское произведение, в котором мы оставляем частичку своей души.

    Член Союза Дизайнеров России. В профессии с 2000 года.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн квартир
    • дизайн загородных домов
    • авторский надзор проекта
    • комплектация
    • дизайнерский ремонт квартир
    • дизайн-проект под ключ
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Краснодарский край
    • Ростов-на-Дону
    • Ставропольский край.
    Награды компании
    1.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. ФЕРОДИЗ. 2.Премия года PRO2006. Номинация ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН. 3.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КМВ 4.Победитель конкурса Строймаркет-Дизайн. 5. Победитель Южно-Российского конкурса CeramicClub design 2021.
    Адрес
    197110 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9624344774
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