Специализируюсь на разработке
дизайн-проектов квартир, коттеджей и общественных помещений. Основная задача - сохранить баланс между внешним видом помещения и удобством использования, при этом сохранить все пожелания заказчика.
- Услуги
- Дизайн интерьера квартиры; коттеджа; офиса; ресторана; кафе; ночного клуба; отеля; гостиницы и другие частные и общественные помещения.
- Регионы обслуживания
- город Москва и Московская область
- Награды компании
- Участие в выставках дизайна; интернет выставках pinwin; конкурсах от девелоперов.
- Адрес
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119121 Москва
Россия
+7-9265752505 www.obdesign.ru
Законное владение
г.Москва