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Дизайнер/Декоратор интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира студия "Мокко", Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Гостиная в классическом стиле
    Квартира студия "Мокко", Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Гостиная в классическом стиле
    Квартира студия "Мокко", Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Кухня в классическом стиле
    +1
    Квартира студия "Мокко"
    Просторные лофт апартаменты, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Спальня в стиле лофт
    Просторные лофт апартаменты, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Спальня в стиле лофт
    Просторные лофт апартаменты, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Спальня в стиле лофт
    +14
    Просторные лофт апартаменты
    Яркий лофт для молодой семьи, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Гостиная в стиле лофт
    Яркий лофт для молодой семьи, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Гостиная в стиле лофт
    Яркий лофт для молодой семьи, Дизайнер/Декоратор интерьера Дизайнер/Декоратор интерьера Гостиная в стиле лофт
    +5
    Яркий лофт для молодой семьи

    Специализируюсь на разработке 

    дизайн-проектов  квартир, коттеджей и общественных помещений. Основная задача - сохранить баланс между внешним видом помещения и удобством  использования, при этом сохранить все пожелания заказчика.

    Услуги
    Дизайн интерьера квартиры; коттеджа; офиса; ресторана; кафе; ночного клуба; отеля; гостиницы и другие частные и общественные помещения.
    Регионы обслуживания
    город Москва и Московская область
    Награды компании
    Участие в выставках дизайна; интернет выставках pinwin; конкурсах от девелоперов.
    Адрес
    119121 Москва
    Россия
    +7-9265752505 www.obdesign.ru
    Законное владение

    г.Москва

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