Интерьерком - это красота, удобство, высокое качество и немалый опыт работы. Мы создаём красивые интерьеры в которых Вам будет комфортно жить, учитывая Ваши пожелания.
- Услуги
- Разработка дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров от 500р/кв.м. Авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- RU, Chelyabinsk и Челябинск
- Награды компании
- Диплом на Фестивале искусств УРФО
Ural Art Week, Благодарственное письмо за весомый вклад в развитие дизайна в республике Мордовия от мордовского регионального отделения Международной общественной ассоциации
Союз дизайнеров/International Association Society of Designers, 3е место в номинации Нереализованный дизайн-проект жилой недвижимости среди гуру дизайна в VI профессиональном конкурсе дизайнеров интерьера
Дизайн в квадрате.
- Адрес
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454080 Челябинск
Россия
+7-9507352952 interiorcom.ru
г. Челябинск, ул. Ленина, д. 89