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ИнтерьерКом / InteriorCom
Дизайнеры интерьера Челябинск
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Проекты

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    • дизайн-проект квартиры Easy loft, ИнтерьерКом / InteriorCom ИнтерьерКом / InteriorCom Спальня в стиле лофт
    дизайн-проект квартиры Easy loft, ИнтерьерКом / InteriorCom ИнтерьерКом / InteriorCom Спальня в стиле лофт
    дизайн-проект квартиры Easy loft, ИнтерьерКом / InteriorCom ИнтерьерКом / InteriorCom Спальня в стиле лофт
    +5
    дизайн-проект квартиры Easy loft

    Интерьерком - это красота, удобство, высокое качество и немалый опыт работы. Мы создаём красивые интерьеры в которых Вам будет комфортно жить, учитывая Ваши пожелания.

    Услуги
    Разработка дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров от 500р/кв.м. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    RU, Chelyabinsk и Челябинск
    Награды компании
    Диплом на Фестивале искусств УРФО Ural Art Week, Благодарственное письмо за весомый вклад в развитие дизайна в республике Мордовия от мордовского регионального отделения Международной общественной ассоциации Союз дизайнеров/International Association Society of Designers, 3е место в номинации Нереализованный дизайн-проект жилой недвижимости среди гуру дизайна в VI профессиональном конкурсе дизайнеров интерьера Дизайн в квадрате.
    Адрес
    454080 Челябинск
    Россия
    +7-9507352952 interiorcom.ru
    Законное владение

    г. Челябинск, ул. Ленина, д. 89

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