Необычные кухни: от лофта до классики (фото)

Так сложилось, что у нас кухня – сердце дома, место, где собирается вся семья за вкусным ужином или просто за чашкой ароматного чая. Поэтому так важно, чтобы дизайн кухни располагал к беседе, к уютным домашним посиделкам.

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