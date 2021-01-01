BALKA — это бюро дизайна и ремонта. Думая о том, какой бы мы хотели видеть свою компанию, мы совершенно точно сошлись в одном: клиент должен быть максимально освобожден от забот.
Поэтому мы создали бюро полного цикла — от создания дизайн-проекта до полной его реализации и переезда.
BALKA. Это всё, что вам нужно
- Услуги
- Дизайн проект
- Визуализация
- Ремонт под ключ
- Помощь с переездом
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Москва
- Адрес
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ул. Папанина д.7
141090 Москва
Россия
+7-9264787280 bal-ka.ru
Законное владение
Самозанятые