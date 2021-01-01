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BALKA
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Варежки 3, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Варежки 3, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Варежки 3, BALKA BALKA Больше комнат
    +39
    ЖК Варежки 3
    ЖК Валентиновка Парк, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Валентиновка Парк, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Валентиновка Парк, BALKA BALKA Больше комнат
    +23
    ЖК Валентиновка Парк
    ЖК Октябрьское поле, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Октябрьское поле, BALKA BALKA Больше комнат
    ЖК Октябрьское поле, BALKA BALKA Больше комнат
    +29
    ЖК Октябрьское поле


    BALKA — это бюро дизайна и ремонта. Думая о том, какой бы мы хотели видеть свою компанию, мы совершенно точно сошлись в одном: клиент должен быть максимально освобожден от забот.

    Поэтому мы создали бюро полного цикла — от создания дизайн-проекта до полной его реализации и переезда.

    BALKA. Это всё, что вам нужно

    Услуги
    • Дизайн проект
    • Визуализация
    • Ремонт под ключ
    • Помощь с переездом
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Москва
    Адрес
    ул. Папанина д.7
    141090 Москва
    Россия
    +7-9264787280 bal-ka.ru
    Законное владение

    Самозанятые

    Отзыв

    bredova.svetlana
    У меня маленькая квартира и мне очень хотелось уместить в ней всё. Но кажется это просто невозможно , когда у тебя 40 квадратов. Но ребята сделали грамотное планировочное решение и воплотили в жизнь все мои мечты* каждый раз приходя домой я просто кайфую,😍
    1 день назад
    Дата проекта: Декабрь 2021
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