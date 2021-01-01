



BALKA — это бюро дизайна и ремонта. Думая о том, какой бы мы хотели видеть свою компанию, мы совершенно точно сошлись в одном: клиент должен быть максимально освобожден от забот.

Поэтому мы создали бюро полного цикла — от создания дизайн-проекта до полной его реализации и переезда.

BALKA. Это всё, что вам нужно