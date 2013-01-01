О компании Дом Ремонта Гвард 👉Официальный договор с гарантией 2 года 👉Работаем с 2013 года. 👉Оплата работ поэтапная ( вы оплачиваете только фактически выполненные работы ) 👉Контроль финансов Заказчика через мобильное приложение 101 group. Вы всегда можете видеть какие материалы Мы покупаем на Ваш обьект и можете подтвердить покупку или ее отклонить 👉Видео и фото отчеты проводимых работ каждый день 👉Контроль организация работ осуществляется прорабом 👉Снабжение всеми черновыми материалами осуществляется нашей компанией 👉Работу по ремонту осуществляют узкие специалисты: электрики, сантехники, маляры, плиточники. У нас нет универсалов которые будут клеить обои и выполнять электромонтаж. 👉В компании работает свой отдел контроля качества – технадзор. Задача технадзора сдать вам качественно выполненные работы согласно нашим стандартам. 👉Возможность до заключения договора посетить любой наш обьект на любой стадии ремонта, а так же увидеть в живую готовый ремонт. 👉В конце ремонта Мы выполняем клининг всей квартиры в подарок ( отмываем все окна, двери, полы, плитку, сантехнику и т.д.) 👉Наша студия так же занимается: установкой межкомнатных дверей, корпусной мебели, мягкой мебели, установкой и продажей кондиционеров. 👉В нашей студии Вы можете приобрести все чистовые материалы по нашим каталогам и посмотреть образцы.

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