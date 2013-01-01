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Дом Ремонта Гвард
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • жилой комплекс Родина, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Кухонные блоки
    жилой комплекс Родина, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Кухонные блоки
    жилой комплекс Родина, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Кухонные блоки
    +9
    жилой комплекс Родина
    жилой комплекс Лето, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Маленькие кухни
    жилой комплекс Лето, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Маленькие кухни
    жилой комплекс Лето, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Маленькие кухни
    +6
    жилой комплекс Лето
    жилой комплекс Романтика, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Главная спальня
    жилой комплекс Романтика, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Главная спальня
    жилой комплекс Романтика, Дом Ремонта Гвард Дом Ремонта Гвард Главная спальня
    +6
    жилой комплекс Романтика
    О компании Дом Ремонта Гвард 👉Официальный договор с гарантией 2 года 👉Работаем с 2013 года. 👉Оплата работ поэтапная ( вы оплачиваете только фактически выполненные работы ) 👉Контроль финансов Заказчика через мобильное приложение 101 group. Вы всегда можете видеть какие материалы Мы покупаем на Ваш обьект и можете подтвердить покупку или ее отклонить 👉Видео и фото отчеты проводимых работ каждый день 👉Контроль организация работ осуществляется прорабом 👉Снабжение всеми черновыми материалами осуществляется нашей компанией 👉Работу по ремонту осуществляют узкие специалисты: электрики, сантехники, маляры, плиточники. У нас нет универсалов которые будут клеить обои и выполнять электромонтаж. 👉В компании работает свой отдел контроля качества – технадзор. Задача технадзора сдать вам качественно выполненные работы согласно нашим стандартам. 👉Возможность до заключения договора посетить любой наш обьект на любой стадии ремонта, а так же увидеть в живую готовый ремонт. 👉В конце ремонта Мы выполняем клининг всей квартиры в подарок ( отмываем все окна, двери, полы, плитку, сантехнику и т.д.) 👉Наша студия так же занимается: установкой межкомнатных дверей, корпусной мебели, мягкой мебели, установкой и продажей кондиционеров. 👉В нашей студии Вы можете приобрести все чистовые материалы по нашим каталогам и посмотреть образцы.
    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    160 оренбургский тракт
    420087 Казань
    Россия
    +7-9270393738
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