VISUALPOIN
-
это территория передовых творческих проектных решений в сфере профессионального аудио, видео, сценического, интерактивного, инновационного цифрового и IT оборудования. От бюджетного до премиум. Выполняем проектирование, поставку, инсталляцию, обучение, обслуживание и сопровождение. Производим технический консалтинг и аудит. Стараемся всегда, и очень сильно.
Наша крутая команада разрабатывает и реализует проекты переговорных, учебных центров, конференц-залов, актовых и залов заседаний, диспетчерских и мониторинговых центров, систем видеонаблюдения, домашних кинотеатров, инновационных программ в образовании. Мы точно оправдаем ваши надежды - оперативно, профессионально, гармонично, в сроки, с вниманием к деталям. Осуществляем прямые поставки, участвуем в торгах. Помогаем и готовим грамотное техническое задание, сопровождаем, побеждаем.
- Услуги
- Проектирование
- поставка
- установка
- обучение и обслуживание аудио-
- и видеосистем
- Регионы обслуживания
- Ростовская область, Краснодарский край и Московская обл
- Адрес
-
Лесозащитная, 25
344000 Ростов-на-Дону
Россия
+7-9281596336 www.visualpoint.ru