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VISUALPOINT
Аудио- и видеосистемы Ростов-на-Дону
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    • VISUALPOIN

    это территория передовых творческих проектных решений в сфере профессионального аудио, видео, сценического, интерактивного, инновационного цифрового и IT оборудования. От бюджетного до премиум. Выполняем проектирование, поставку, инсталляцию, обучение, обслуживание и сопровождение. Производим технический консалтинг и аудит. Стараемся всегда, и очень сильно.

    Наша крутая команада разрабатывает и реализует проекты переговорных, учебных центров, конференц-залов, актовых и залов заседаний, диспетчерских и мониторинговых центров, систем видеонаблюдения, домашних кинотеатров, инновационных программ в образовании. Мы точно оправдаем ваши надежды - оперативно, профессионально, гармонично, в сроки, с вниманием к деталям. Осуществляем прямые поставки, участвуем в торгах. Помогаем и готовим грамотное техническое задание, сопровождаем, побеждаем.


    Услуги
    • Проектирование
    • поставка
    • установка
    • обучение и обслуживание аудио-
    • и видеосистем
    Регионы обслуживания
    Ростовская область, Краснодарский край и Московская обл
    Адрес
    Лесозащитная, 25
    344000 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-9281596336 www.visualpoint.ru
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