Путевки на санаторно курортное лечение и оздоровление





Центр санаторно курортного лечения в Беларуси

Санаторий «Лётцы» основан в 1936 году и расположен в 18 км от Витебска в границах округа курорта «Лётцы», который находится в экологически чистом районе, в лесном массиве на берегу озера Шевино.

На территории санатория расположены: здание дворца культуры, столовая, водолечебница, лечебный корпус и пять спальных корпусов.

Купить путевку в санаторий «Летцы» с лечением по доступной цене в Витебске.

Санаторные медицинские процедуры, санаторно-курортное лечение и оздоровление.