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Санаторий Лётцы
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    • Путевки на санаторно курортное лечение и оздоровление


    Центр санаторно курортного лечения в Беларуси

    Санаторий «Лётцы» основан в 1936 году и расположен в 18 км от Витебска в границах округа курорта «Лётцы», который находится в экологически чистом районе, в лесном массиве на берегу озера Шевино. 

    На территории санатория расположены: здание дворца культуры, столовая, водолечебница, лечебный корпус и пять спальных корпусов.

    Купить путевку в санаторий «Летцы» с лечением по доступной цене в Витебске. 

    Санаторные медицинские процедуры, санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

    Услуги
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    Регионы обслуживания
    Витебск
    Адрес
    д. Малые Лётцы, Санаторий Лётцы
    210516 Витебск
    Беларусь
    +375-212297239 letzy.by
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