Путевки на санаторно курортное лечение и оздоровление
Центр санаторно курортного лечения в Беларуси
Санаторий «Лётцы» основан в 1936 году и расположен в 18 км от Витебска в границах округа курорта «Лётцы», который находится в экологически чистом районе, в лесном массиве на берегу озера Шевино.
На территории санатория расположены: здание дворца культуры, столовая, водолечебница, лечебный корпус и пять спальных корпусов.
Купить путевку в санаторий «Летцы» с лечением по доступной цене в Витебске.
Санаторные медицинские процедуры, санаторно-курортное лечение и оздоровление.
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- Регионы обслуживания
- Витебск
- Адрес
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д. Малые Лётцы, Санаторий Лётцы
210516 Витебск
Беларусь
+375-212297239 letzy.by