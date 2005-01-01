«Свой дизайн» - это семейная дизайн-студия, которая занимается индивидуальным проектированием интерьеров с 2005 года.
Мы разрабатываем оформление квартир, загородных домов, отелей, ресторанов.
✔ опыт проектирования и реализации интерьеров 17 лет
✔ Лауреаты международной Евразийской премии.
✔ Резиденты ТВ передач: «Фазенда Лайф» - Мир, «На Дачу! С Барбье» - 1 канал.
✔ Резиденты международных выставок в области дизайна и ремонта: Красивые дома, Деревянные дома, Ремонт Экспо.
✔ Регулярные съемки для You-каналов Inmyroom и ПроБро. У каждого из этих каналов более 500 тыс. подписчиков.
✔ У нас берут интервью и публикуют наши проекты такие журналы, как: Идеи вашего дома, ИД Красивые дома.
Более подробно всю информацию о нас, нашем подходе и наших работах вы
можете получить на нашем сайте.
Мы всегда учитываем ваши предпочтения и не повторяем проекты даже для типовой планировки, потому что интерьер создается для конкретных людей, проживающих в этой квартире или доме.
Наша работа начинается с планировки участка под дом или с бетонных стен квартиры и заканчиваются, когда каждая деталь интерьера находится на своём месте, включая декор.
Наша задача реализовать не чистенький ремонт, а создать полноценный интерьер, тот самый, что вы видите на визуализациях в процессе разработки проекта.
Мы занимаемся обустройством любых видов помещений в России и за рубежом и предлагаем: поездки с заказчиком для выбора отделочных материалов, мебели, предметов декора; авторский надзор за реализацией проекта; консультации с выездом на объект: дом, квартира, офис, гостиница, ресторан и т.д.
Наши специалисты студии «Свой дизайн» будут рады познакомиться с вами, рассказать о том, какие преимущества вы получите при работе с нами, а также ответят на все ваши вопросы. Будем рады вашему обращению к нам!
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Комплектация интерьеров
- Консультация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- ✔ Лауреаты международной Евразийской премии.
- ✔ Резиденты ТВ передач: «Фазенда Лайф» – Мир, «На Дачу! С Барбье» – 1 канал.
- ✔ Резиденты международных выставок в области дизайна и ремонта: Красивые дома, Деревянные дома, Ремонт Экспо.
- ✔ Регулярные съемки для You-каналов Inmyroom и ПроБро. У каждого из этих каналов более 500 тыс. подписчиков.
- Адрес
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107207 Москва
Россия
+7-9166816517 svoi-design.com