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Свой дизайн
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    • «Свой дизайн» - это семейная дизайн-студия, которая занимается индивидуальным проектированием интерьеров с 2005 года.

    Мы разрабатываем оформление квартир, загородных домов, отелей, ресторанов.

    ✔ опыт проектирования и реализации интерьеров 17 лет

    ✔ Лауреаты международной Евразийской премии.

    ✔ Резиденты ТВ передач: «Фазенда Лайф» - Мир, «На Дачу! С Барбье» - 1 канал.

    ✔ Резиденты международных выставок в области дизайна и ремонта: Красивые дома, Деревянные дома, Ремонт Экспо.

    ✔ Регулярные съемки для You-каналов  Inmyroom и ПроБро. У каждого из этих каналов более 500 тыс. подписчиков.

    ✔ У нас берут интервью и публикуют наши проекты такие журналы, как: Идеи вашего дома, ИД Красивые дома.

    Более подробно всю информацию о нас, нашем подходе и наших работах  вы

    можете получить на нашем сайте.

    Мы всегда учитываем ваши предпочтения и не повторяем проекты даже для типовой планировки, потому что интерьер создается для конкретных людей, проживающих в этой квартире или доме.

    Наша работа начинается с планировки участка под дом или с бетонных стен квартиры и заканчиваются, когда каждая деталь интерьера находится на своём месте, включая декор.

    Наша задача реализовать не чистенький ремонт, а создать полноценный интерьер, тот самый, что вы видите на визуализациях в процессе разработки проекта.

    Мы занимаемся обустройством любых видов помещений в России и за рубежом  и предлагаем: поездки с заказчиком для выбора отделочных материалов, мебели, предметов декора; авторский надзор за реализацией проекта; консультации с выездом на объект: дом, квартира, офис, гостиница, ресторан и т.д.

    Наши специалисты студии «Свой дизайн» будут рады познакомиться с вами, рассказать о том, какие преимущества вы получите при работе с нами, а также ответят на все ваши вопросы. Будем рады вашему обращению к нам!

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Комплектация интерьеров
    • Консультация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    • ✔ Лауреаты международной Евразийской премии.
    • ✔ Резиденты ТВ передач: «Фазенда Лайф» – Мир, «На Дачу! С Барбье» – 1 канал.
    • ✔ Резиденты международных выставок в области дизайна и ремонта: Красивые дома, Деревянные дома, Ремонт Экспо.
    • ✔ Регулярные съемки для You-каналов Inmyroom и ПроБро. У каждого из этих каналов более 500 тыс. подписчиков.
    Адрес
    107207 Москва
    Россия
    +7-9166816517 svoi-design.com
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