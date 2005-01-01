«Свой дизайн» - это семейная дизайн-студия, которая занимается индивидуальным проектированием интерьеров с 2005 года.

Мы разрабатываем оформление квартир, загородных домов, отелей, ресторанов.

✔ опыт проектирования и реализации интерьеров 17 лет

✔ Лауреаты международной Евразийской премии.

✔ Резиденты ТВ передач: «Фазенда Лайф» - Мир, «На Дачу! С Барбье» - 1 канал.

✔ Резиденты международных выставок в области дизайна и ремонта: Красивые дома, Деревянные дома, Ремонт Экспо.

✔ Регулярные съемки для You-каналов Inmyroom и ПроБро. У каждого из этих каналов более 500 тыс. подписчиков.

✔ У нас берут интервью и публикуют наши проекты такие журналы, как: Идеи вашего дома, ИД Красивые дома.

Более подробно всю информацию о нас, нашем подходе и наших работах вы

можете получить на нашем сайте.

Мы всегда учитываем ваши предпочтения и не повторяем проекты даже для типовой планировки, потому что интерьер создается для конкретных людей, проживающих в этой квартире или доме.

Наша работа начинается с планировки участка под дом или с бетонных стен квартиры и заканчиваются, когда каждая деталь интерьера находится на своём месте, включая декор.

Наша задача реализовать не чистенький ремонт, а создать полноценный интерьер, тот самый, что вы видите на визуализациях в процессе разработки проекта.

Мы занимаемся обустройством любых видов помещений в России и за рубежом и предлагаем: поездки с заказчиком для выбора отделочных материалов, мебели, предметов декора; авторский надзор за реализацией проекта; консультации с выездом на объект: дом, квартира, офис, гостиница, ресторан и т.д.

Наши специалисты студии «Свой дизайн» будут рады познакомиться с вами, рассказать о том, какие преимущества вы получите при работе с нами, а также ответят на все ваши вопросы. Будем рады вашему обращению к нам!