Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
МС-ДИЗАЙН
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Компания полного цикла: от проектирования и ведения проектов на стадии строительства и ремонта, до сдачи "под ключ". Профессиональный подход и знание современных тенденций в мире дизайна, учет индивидуальных особенностей – все это дает возможность сделать каждый проект неповторимым, отражающим стиль жизни и привычки клиента.


    Услуги
    • Авторский дизайн-проект интерьера жилых помещений
    • Авторский дизайн-проект общественных помещений
    • Архитектурное и инженерное проектирование
    • Ландшафтный дизайн
    • Комплектация объекта
    • Текстильный дизайн
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Россия, Беларусь и Москва
    Адрес
    125466 Москва
    Россия
    +7-9855500061 www.msdesigni.com
      Add SEO element