Компания полного цикла: от проектирования и ведения проектов на стадии строительства и ремонта, до сдачи "под ключ". Профессиональный подход и знание современных тенденций в мире дизайна, учет индивидуальных особенностей – все это дает возможность сделать каждый проект неповторимым, отражающим стиль жизни и привычки клиента.
- Услуги
- Авторский дизайн-проект интерьера жилых помещений
- Авторский дизайн-проект общественных помещений
- Архитектурное и инженерное проектирование
- Ландшафтный дизайн
- Комплектация объекта
- Текстильный дизайн
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Россия, Беларусь и Москва
- Адрес
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125466 Москва
Россия
+7-9855500061 www.msdesigni.com