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ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    КВАРТИРА НА СПОРТИВНОЙ, ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
    КВАРТИРА НА СПОРТИВНОЙ, ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
    +4
    КВАРТИРА НА СПОРТИВНОЙ
    КВАРТИРА НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ, ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
    КВАРТИРА НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ, ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
    КВАРТИРА НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ, ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN ARCHITECTURAL BUREAU PROJECT ELEVEN
    +7
    КВАРТИРА НА ОКТЯБРЬСКОМ ПОЛЕ

    Проект Одиннадцать - это междисциплинарное бюро, которое занимается разработкой и реализацией проектов в области архитектуры и дизайна. Мы работаем с проектами различного масштаба и функционального назначения: градостроительные решения, административные и жилых здания, индивидуальные жилые дома, малые архитектурные формы, общественные и жилые интерьеры, объекты промышленного дизайна.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    скатертный переулок 11
    121069 Москва
    Россия
    +7-9266534792 eleven-project.com
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