Проект Одиннадцать - это междисциплинарное бюро, которое занимается разработкой и реализацией проектов в области архитектуры и дизайна. Мы работаем с проектами различного масштаба и функционального назначения: градостроительные решения, административные и жилых здания, индивидуальные жилые дома, малые архитектурные формы, общественные и жилые интерьеры, объекты промышленного дизайна.