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ТВИН ТРЕЙД Краснодар
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    • Лидер в производстве оборудования для хранения и подработки зерна На Российском рынке ТВИН ТРЕЙД знают, как надежного поставщика и дистрибьютора лучших мировых производителей высококачественного оборудования широкого спектра для элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий.


    Услуги
    • строительство элеваторов
    • нория зерновая
    • ленточные конвейеры
    • цепной конвейер
    • зерносушилки
    • самотечное оборудование
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    ул. Александра Покрышкина, 2/12
    350005 Краснодар
    Россия
    +7-8612187928 krasnodar.twingroup.ru
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