Лидер в производстве оборудования для хранения и подработки зерна На Российском рынке ТВИН ТРЕЙД знают, как надежного поставщика и дистрибьютора лучших мировых производителей высококачественного оборудования широкого спектра для элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий.
- Услуги
- строительство элеваторов
- нория зерновая
- ленточные конвейеры
- цепной конвейер
- зерносушилки
- самотечное оборудование
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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ул. Александра Покрышкина, 2/12
350005 Краснодар
Россия
+7-8612187928 krasnodar.twingroup.ru