Компания Видбудова специализируется на качественном исполнении ремонтно-строительны услуг любой сложности. Для этого нашей команде есть необходимое количесвто опытных специалистов разных направлений, необходимое оборудование и инструмент, а так же опыт.
Основные услуги:
Ремонт любой сложности от косметичского до ремонта под ключ
Строительсво
Дизайн интерьера
- Услуги
- Ремонт под ключ
- Строительсво коттеджей
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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02000 Киев
Украина
+380-732618860 vidbydova.com.ua