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Jana R.
Журналисты и блогеры Berlin Germany
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    • На страницах homify вы найдете более 1 000 000 вдохновляющий идей интерьера и более 90 000 профессиональных архитекторов и дизайнеров разного профиля, которые с радостью помогут вам в решении любой проблемы. 

    homify – это неисчерпаемый источник информации для всех, кто увлекается дизайном интерьера. На страницах нашего журнала у вас есть возможность создать свою собственную Книгу идей, собранную из проектов специалистов. Вы решили взяться за редизайн гостиной? Задумались о постройке загородного дома? Вознамерились сменить в квартире напольное покрытие? Задайте в поиске сайта интересующий вас запрос, и вашему вниманию будут представлены десятки примеров реализованных проектов от опытных специалистов.  

    Соберите понравившиеся вам изображения в Книгу идей и используйте их в качестве примера. Если на каком-то этапе вы столкнулись с неразрешимыми трудностями, вы в любой момент сможете связаться с нужным вам дизайнером.

    Регионы обслуживания
    Berlin Germany
    Адрес
    13355 Berlin Germany
    Германия
    www.homify.ru
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