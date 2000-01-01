Компания Royal Wood производит и строит «под ключ» элитные деревянные дома наивысшего качества. Мы предлагаем строительство деревянных срубов из лучших пород древесины: ангарской и карельской сосны, сибирского кедра, а также элитного красного канадского кедра из Канады. Royal Wood предлагает полный комплекс услуг по проектированию, поставке и строительству деревянных домов «под ключ».
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- поставка элитных домов из красного кедра из Канады
- производство рубленных домов из сибирского кедра и сосны
- строительство под ключ
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Европа.
- Россия
- германия
- Австрия
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Ивантеевка
- Минск
- Sergiyev Posad
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- Адрес
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ул. Кооперативная
141300 Sergiyev Posad
Россия
+375-447767773 smwood.ru