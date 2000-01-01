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Смарт Вуд
Подрядчики Sergiyev Posad
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Проекты

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    • "Тембор", 600м2 - гибридный деревянный дом по канадской технологии, Смарт Вуд Смарт Вуд Деревянные дома Дерево
    "Тембор", 600м2 - гибридный деревянный дом по канадской технологии, Смарт Вуд Смарт Вуд Деревянные дома
    "Тембор", 600м2 - гибридный деревянный дом по канадской технологии, Смарт Вуд Смарт Вуд Деревянные дома
    +2
    "Тембор", 600м2 - гибридный деревянный дом по канадской технологии
    Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
    Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
    Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
    +33
    Дом в Пушкино

    Компания Royal Wood производит и строит «под ключ» элитные деревянные дома наивысшего качества. Мы предлагаем строительство деревянных срубов из лучших пород древесины: ангарской и карельской сосны, сибирского кедра, а также элитного красного канадского кедра из Канады. Royal Wood предлагает полный комплекс услуг по проектированию, поставке и строительству деревянных домов «под ключ».

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • поставка элитных домов из красного кедра из Канады
    • производство рубленных домов из сибирского кедра и сосны
    • строительство под ключ
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Европа.
    • Россия
    • германия
    • Австрия
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Ивантеевка
    • Минск
    • Sergiyev Posad
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    ул. Кооперативная
    141300 Sergiyev Posad
    Россия
    +375-447767773 smwood.ru

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