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Art Style Design
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бизнес в классике, Art Style Design Art Style Design Коммерческие помещения
    Бизнес в классике, Art Style Design Art Style Design Коммерческие помещения
    Бизнес в классике, Art Style Design Art Style Design Коммерческие помещения
    +2
    Бизнес в классике
    Уют прованса, Art Style Design Art Style Design Гостиная в колониальном стиле
    Уют прованса, Art Style Design Art Style Design Гостиная в колониальном стиле
    Уют прованса, Art Style Design Art Style Design Гостиная в колониальном стиле
    +7
    Уют прованса
    Жизнь за городом, Art Style Design Art Style Design Гостиная в стиле минимализм
    Жизнь за городом, Art Style Design Art Style Design Гостиная в стиле минимализм
    Жизнь за городом, Art Style Design Art Style Design Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Жизнь за городом
    С видом на город, Art Style Design Art Style Design Столовая комната в стиле минимализм
    С видом на город, Art Style Design Art Style Design Гостиная в стиле минимализм
    С видом на город, Art Style Design Art Style Design Гостиная в стиле минимализм
    С видом на город

    Дизайн-студия «Art Style Design»  работает на рынке Украины с 2000 года.

    Направлениями нашей деятельности являются: дизайн интерьера и разработка проектной документации жилых и коммерческих помещений.

    На сегодняшний день дизайн-студия представляет собой творческую группу, в которой задействованы специалисты: архитекторы, дизайнеры, инженеры, строители.

    Дизайн-студия предлагает:

    - Дизайн общественных и жилых помещений, реализация "под ключ"

    - Планировка и перепланировка помещений 

    - Строительные и ремонтные работы 

    - Разработка и реализация малых интерьерных архитектурных форм 

    - Подбор стиля и создание эксклюзивной среды Вашего помещения

    - Создание индивидуальной авторской мебели, элементов декора, материалов;

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    СНГ и Европа и Киев
    Награды компании
    Неоднократные победители профильных конкурсов
    Адрес
    01021 Киев
    Украина
    +380-974674777 www.facebook.com/artstyledesign
    Законное владение

    Киев

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