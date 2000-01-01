Дизайн-студия «Art Style Design» работает на рынке Украины с 2000 года.
Направлениями нашей деятельности являются: дизайн интерьера и разработка проектной документации жилых и коммерческих помещений.
На сегодняшний день дизайн-студия представляет собой творческую группу, в которой задействованы специалисты: архитекторы, дизайнеры, инженеры, строители.
Дизайн-студия предлагает:
- Дизайн общественных и жилых помещений, реализация "под ключ"
- Планировка и перепланировка помещений
- Строительные и ремонтные работы
- Разработка и реализация малых интерьерных архитектурных форм
- Подбор стиля и создание эксклюзивной среды Вашего помещения
- Создание индивидуальной авторской мебели, элементов декора, материалов;
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- СНГ и Европа и Киев
- Награды компании
- Неоднократные победители профильных конкурсов
- Адрес
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01021 Киев
Украина
+380-974674777 www.facebook.com/artstyledesign
Киев