Дизайн-студия «Art Style Design» работает на рынке Украины с 2000 года.

Направлениями нашей деятельности являются: дизайн интерьера и разработка проектной документации жилых и коммерческих помещений.

На сегодняшний день дизайн-студия представляет собой творческую группу, в которой задействованы специалисты: архитекторы, дизайнеры, инженеры, строители.

Дизайн-студия предлагает:

- Дизайн общественных и жилых помещений, реализация "под ключ"

- Планировка и перепланировка помещений

- Строительные и ремонтные работы

- Разработка и реализация малых интерьерных архитектурных форм

- Подбор стиля и создание эксклюзивной среды Вашего помещения

- Создание индивидуальной авторской мебели, элементов декора, материалов;