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Filipenka architect
Архитекторы Prague, Чехия
Обзор 18Проекты (18) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Villa project, Prague, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Железобетон Многоцветный
    Villa project, Prague, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Железобетон Многоцветный
    Villa project, Prague, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Железобетон Многоцветный
    +6
    Villa project, Prague
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Кирпичи Многоцветный
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Дома в стиле модерн Кирпичи Многоцветный
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Кирпичи Многоцветный
    +2
    Design of house in Prague, Czech Republic
    Design of house in Chrestovice, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Дерево Эффект древесины
    Design of house in Chrestovice, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Дерево Эффект древесины
    Design of house in Chrestovice, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Дерево Эффект древесины
    +3
    Design of house in Chrestovice, Czech Republic
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Кирпичи Многоцветный
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Кирпичи Многоцветный
    Design of house in Prague, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Кирпичи Многоцветный
    +2
    Design of house in Prague, Czech Republic
    Design of house in Lobec, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Кирпичи Белый
    Design of house in Lobec, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Кирпичи Белый
    Design of house in Lobec, Czech Republic, Filipenka architect Filipenka architect Загородные дома Кирпичи Белый
    +2
    Design of house in Lobec, Czech Republic
    Villa project, Prague, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Железобетон Серый
    Villa project, Prague, Filipenka architect Filipenka architect Вилла Железобетон Серый
    Villa project, Prague
    Показать все 18 проекты

    Я занимаюсь архитектурным дизайном, дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном.


    I am engaged in architectural design, interior design and landscaping.

    Услуги
    • Услуги архитектора
    • проекты домов
    • дизайн интерьеров
    • Дизайн-проект
    • ​визуализации
    • ландшафтный дизайн
    • 3D визуализация интерьеров
    • экстерьеров
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    Регионы обслуживания
    Prague, Czech Republic и Чехия
    Адрес
    Jabloňová 80
    10600 Prague, Чехия
    Чешская республика
    +420-774324107 www.instagram.com/filipenka_architect
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