Я занимаюсь архитектурным дизайном, дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном.
I am engaged in architectural design, interior design and landscaping.
- Услуги
- Услуги архитектора
- проекты домов
- дизайн интерьеров
- Дизайн-проект
- визуализации
- ландшафтный дизайн
- 3D визуализация интерьеров
- экстерьеров
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- Регионы обслуживания
- Prague, Czech Republic и Чехия
- Адрес
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Jabloňová 80
10600 Prague, Чехия
Чешская республика
+420-774324107 www.instagram.com/filipenka_architect