RocknWood - это команда мастеров и дизайнеров, объединенная общей идеей популяризации таких направлений мебели ручной работы, как Лофт и Эко Лофт. Что же это за направления? Стиль Лофт образовался еще в конце 60-х годов в Соединенных штатах и в последнее десятилетие набирает свою популярность у нас. Главные особенности мебели в стиле Лофт - это минималистичный вид, экологичные материалы, всевозможные варианты использования и комбинирования в интерьерах. Простые геометрические формы, деревянные элементы, и возможности персонализации любой детали делают мебель в стиле Лофт настоящей находкой для обустройства как домашнего интерьера, так и пространства кафе или бара. Мастерская RocknWood отличается комплексным подходом к задачам клиента - от планировки интерьера до продумывания мелочей в декоре. Выбор породы дерева, вариантов отделки и окраски металлических конструкций вкупе с любыми мыслимыми размерами делают мебель в стиле Лофт от RocknWood лучшим решением по созданию собственного уникального интерьера в разных ценовых категориях.