Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Rock&#39;n&#39;Wood
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стол X-Brace, Rock'n'Wood Rock'n'Wood Офисные помещения и магазины Дерево
    Стол X-Brace, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолы и стулья Дерево
    Стол X-Brace, Rock'n'Wood Rock'n'Wood Столовая комнатаСтолы Дерево
    +2
    Стол X-Brace
    Варианты слэбов от Rock n Wood, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы
    Варианты слэбов от Rock n Wood, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы
    Варианты слэбов от Rock n Wood, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы
    +2
    Варианты слэбов от Rock n Wood
    Столешница для барной стойки в загородный дом, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы Дерево
    Столешница для барной стойки в загородный дом, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы
    Столешница для барной стойки в загородный дом, Rock'n'Wood Rock'n'Wood КухняСтолешницы
    +2
    Столешница для барной стойки в загородный дом

    RocknWood  - это команда мастеров и дизайнеров, объединенная общей идеей популяризации таких направлений мебели  ручной работы, как Лофт и Эко Лофт. Что же это за направления? Стиль Лофт  образовался еще в конце 60-х годов в Соединенных штатах  и в последнее  десятилетие набирает свою популярность у нас. Главные особенности мебели в стиле Лофт - это минималистичный вид,  экологичные материалы,  всевозможные варианты использования и комбинирования в интерьерах.  Простые геометрические формы, деревянные элементы, и возможности персонализации любой детали делают мебель в стиле Лофт настоящей находкой для обустройства как домашнего интерьера, так и пространства кафе или бара. Мастерская RocknWood отличается комплексным подходом к задачам клиента - от планировки интерьера до продумывания мелочей в декоре. Выбор породы дерева, вариантов отделки и окраски металлических конструкций вкупе с любыми мыслимыми размерами делают мебель в стиле Лофт от RocknWood лучшим решением по созданию собственного уникального интерьера в разных ценовых категориях.

    Услуги
    создание мебели и предметов декора
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    ул. Швецова д.23 лит. Б
    198095 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9217426296 rocknwood.ru

    Отзыв

    Дмитрий Резинкин
    больше 2 лет назад
    2 12
    Нормальные ребята, знают свое дело!)
    больше 2 лет назад
    KeepSmiling Qwerty
    Ребята знают своё дело! Амбарные двери, тумба под раковину, стелажи - всё достойно внимания!!! Рекомендую.
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 3
      Add SEO element