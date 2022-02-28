Приветствую! Меня зовут Денис и я дизайнер интерьера. Имею за плечами профильное строительное и творческое образование, являюсь дизайнером компании ИКЕА.
В своей работе я привык максимально ориентироваться на пожелания клиента, потому что знаю, что такое уют и атмосфера дома, в которую так приятно возвращаться.
Предпочитаю использовать в проектах тему экологичности и устойчивого развития. Любимое направление – скандинавский дизайн.
В основе моих проектов лежит подбор реальной мебели, текстиля и декора, которые вы сможете приобрести для своего дома по окончании работы со мной.
Состав услуги консультация дизайнера интерьера (3000 р за одно помещение):
- План помещения (вид сверху);
- План расстановки мебели;
- План расстановки светильников;
- Проект мебельных систем в планировщике Икеа;
- Подбор основного цветового решения;
- Подбор мебели под расстановку;
- Подбор текстиля;
- Подбор декоративных элементов;
- Подбор светильников;
- Коллаж с основными элементами мебели, текстиля и декора;
- Список всех предметов с артикулами для покупки.
Услуга оказывается удаленно.
Дополнительные услуги:
- Подбор отделочных материалов 500 р за помещение.
- Услуги
- Консультация дизайнера интерьера
- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
-
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9122162199