Приветствую! Меня зовут Денис и я дизайнер интерьера. Имею за плечами профильное строительное и творческое образование, являюсь дизайнером компании ИКЕА.

В своей работе я привык максимально ориентироваться на пожелания клиента, потому что знаю, что такое уют и атмосфера дома, в которую так приятно возвращаться.

Предпочитаю использовать в проектах тему экологичности и устойчивого развития. Любимое направление – скандинавский дизайн.

В основе моих проектов лежит подбор реальной мебели, текстиля и декора, которые вы сможете приобрести для своего дома по окончании работы со мной.

Состав услуги консультация дизайнера интерьера (3000 р за одно помещение):

- План помещения (вид сверху);

- План расстановки мебели;

- План расстановки светильников;

- Проект мебельных систем в планировщике Икеа;

- Подбор основного цветового решения;

- Подбор мебели под расстановку;

- Подбор текстиля;

- Подбор декоративных элементов;

- Подбор светильников;

- Коллаж с основными элементами мебели, текстиля и декора;

- Список всех предметов с артикулами для покупки.

Услуга оказывается удаленно.

Дополнительные услуги:

- Подбор отделочных материалов 500 р за помещение.