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Денис Кулебякин D_ART#
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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    • Приветствую! Меня зовут Денис и я дизайнер интерьера. Имею за плечами профильное строительное и творческое образование, являюсь дизайнером компании ИКЕА.

    В своей работе я привык максимально ориентироваться на пожелания клиента, потому что знаю, что такое уют и атмосфера дома, в которую так приятно возвращаться.

    Предпочитаю использовать в проектах тему экологичности и устойчивого развития. Любимое направление – скандинавский дизайн.

    В основе моих проектов лежит подбор реальной мебели, текстиля и декора, которые вы сможете приобрести для своего дома по окончании работы со мной.

    Состав услуги консультация дизайнера интерьера (3000 р за одно помещение):

    - План помещения (вид сверху);

    - План расстановки мебели;

    - План расстановки светильников;

    - Проект мебельных систем в планировщике Икеа;

    - Подбор основного цветового решения;

    - Подбор мебели под расстановку;

    - Подбор текстиля;

    - Подбор декоративных элементов;

    - Подбор светильников;

    - Коллаж с основными элементами мебели, текстиля и декора;

    - Список всех предметов с артикулами для покупки.

    Услуга оказывается удаленно.

    Дополнительные услуги:

    - Подбор отделочных материалов 500 р за помещение.

    Услуги
    Консультация дизайнера интерьера
    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122162199
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