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Conceptual Design
Скажем честно, подобные обзоры всегда даются крайне сложно… И проблема здесь не в сложности вопроса, а в чрезвычайном разнообразии интересных проектов и идей оформления интерьеров, представленных дизайнерами в коллекцию homily.
Стиль хай-тек в квартире выглядит ультрасовременно и дорого. Все дело в уникальном сочетании форм, текстур и цветов. Так что же характерно для данного направления в дизайне и в чем секрет популярности хай-тек интерьеров?Название д…
Ничто так не оживляет интерьер, как разнообразные аксессуары – от простой вазы до замысловатой картины, от оригинального светильника до авторских работ ведущих дизайнеров.