Стиль хай-тек в квартире

Стиль хай-тек в квартире выглядит ультрасовременно и дорого. Все дело в уникальном сочетании форм, текстур и цветов. Так что же характерно для данного направления в дизайне и в чем секрет популярности хай-тек интерьеров?Название д…

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