Основное направление работы студии «INCUBE» это разработка дизайн-проектов для жилых объектов и для коммерческих помещений. Команда специалистов во главе с архитектором-дизайнером Алексеем Щербачевым, поможет правильно выбрать стиль интерьера, правильно разработать его, а самое главное, реализовать. Сотрудники студии возьмут проблематику подбора материалов, согласование их использования в интерьере со всеми смежниками и строителями, а так-же множество текущих вопросов, возникающие во время ремонта.

Разработка дизайн-проектов жилых и коммерческих помещений – это именно то, на чем специализируется дизайнер интерьера Алексей Щербачев. Идея заказчика и его представления о будущем интерьере, обретают с помощью дизайнеров студии визуальные образы, что бы впоследствии, их можно было реализовать и созерцать уже на завершенном этапе проекта. Сотрудничая со студией «INCUBE», можно быть уверенным, что стандартные шаблоны, которые так часто используют дизайнеры, не будут применяться в разработке вашего проекта. Работы, которые были выполнены командой Алексея Щербачева, это, в первую очередь, интерьеры, отражающие стиль жизни и пожелания Заказчиков. Они наполнены оригинальностью, красочностью и, главное, очень функциональны. Визитной карточкой команды профессионалов вместе с Алексеем Щербачевым, является качественная работа, которая выполняется точно в срок. Поэтому, если Вы хотите получить именно Ваш интерьер, то команда специалистов студии «INCUBE» с радостью готова выполнить все Ваши пожелания.