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INCUBE Алексея Щербачёва
Архитекторы Киев
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спа-салон Beauty Story, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    Спа-салон Beauty Story, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    Спа-салон Beauty Story, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    +7
    Спа-салон Beauty Story
    Маленькая квартира в стиле Лофт, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле лофт
    Маленькая квартира в стиле Лофт, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле лофт
    Маленькая квартира в стиле Лофт, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +1
    Маленькая квартира в стиле Лофт
    Квартира Липки 16, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира Липки 16, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира Липки 16, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Квартира Липки 16
    Спа-салон Red-Line, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    Спа-салон Red-Line, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    Спа-салон Red-Line, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле минимализм
    +5
    Спа-салон Red-Line
    Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
    Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
    Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
    +13
    Квартира Бухта Мечты
    Пекарня в супермаркете Континент, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле лофт
    Пекарня в супермаркете Континент, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле лофт
    Пекарня в супермаркете Континент, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Конференц-центры в стиле лофт
    +3
    Пекарня в супермаркете Континент
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    Основное направление работы студии «INCUBE» это разработка дизайн-проектов для жилых объектов и для коммерческих помещений. Команда специалистов во главе с архитектором-дизайнером Алексеем Щербачевым, поможет правильно выбрать стиль интерьера, правильно разработать его, а самое главное, реализовать. Сотрудники студии возьмут проблематику подбора материалов, согласование их использования в интерьере со всеми смежниками и строителями, а так-же множество текущих вопросов, возникающие во время ремонта.

    Разработка дизайн-проектов жилых и коммерческих помещений – это именно то, на чем специализируется дизайнер интерьера Алексей Щербачев. Идея заказчика и его представления о будущем интерьере, обретают с помощью дизайнеров студии визуальные образы, что бы впоследствии, их можно было реализовать и созерцать уже на завершенном этапе проекта. Сотрудничая со студией «INCUBE», можно быть уверенным, что стандартные шаблоны, которые так часто используют дизайнеры, не будут применяться в разработке вашего проекта. Работы, которые были выполнены командой Алексея Щербачева, это, в первую очередь, интерьеры, отражающие стиль жизни и пожелания Заказчиков. Они наполнены оригинальностью, красочностью и, главное, очень функциональны. Визитной карточкой команды профессионалов вместе с Алексеем Щербачевым, является качественная работа, которая выполняется точно в срок. Поэтому, если Вы хотите получить именно Ваш интерьер, то команда специалистов студии «INCUBE» с радостью готова выполнить все Ваши пожелания.

    Регионы обслуживания
    Украина и Весь мир
    Адрес
    ул. Красноармейская 13/1
    01042 Киев
    Украина
    +380-677513166 incubedesign.com

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