Юлия Кирпичева - дизайнер интерьера

Юлия родилась и выросла в Москве, ее отец художник Григорий Рощин. Поэтому выбор профессии был определен с детства. В 2011 году она с отличием закончила Московский Государственный Университет Дизайна и Технологии, специальность дизайн. С 2010 года занимается дизайном интерьера. В портфолио дизайнера частные и общественные интерьеры. Основным принипом в работе считает - концептуальный подход в создании интерьера.

Проекты и статьи дизайнера опубликованы в журналах Мезонин, Elite Interior, интернет-ресурсах The Village, 4living и т. д.