Юлия Кирпичева - дизайнер интерьера
Юлия родилась и выросла в Москве, ее отец художник Григорий Рощин. Поэтому выбор профессии был определен с детства. В 2011 году она с отличием закончила Московский Государственный Университет Дизайна и Технологии, специальность дизайн. С 2010 года занимается дизайном интерьера. В портфолио дизайнера частные и общественные интерьеры. Основным принипом в работе считает - концептуальный подход в создании интерьера.
Проекты и статьи дизайнера опубликованы в журналах Мезонин, Elite Interior, интернет-ресурсах The Village, 4living и т. д.
- Услуги
- дизайн-проект интерьера жилого помещения (квартиры
- загородного дома)
- дизайн офисных помещений
- дизайн-проект оформления помещений предприятия общественного питания или торговли (магазина
- кафе
- бара
- клуба
- ресторана и пр.)
- дизайн-проект под ключ
- комплектация интерьеров
- декорирование интерьера
- подбор предметов искусства
- консультация дизайнера
- авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- рф и весь мир и Москва
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 Строение 4, , Центр дизайна ARTPLAY
105120 Москва
Россия
+7-9859105030 www.kirpichevaj.com