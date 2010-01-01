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Юлия Кирпичева
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Современная эклектика, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Современная эклектика, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Гостиные в эклектичном стиле
    Современная эклектика, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Современная эклектика
    Квартира в Москве, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Столовая комната в классическом стиле
    Квартира в Москве, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Столовая комната в классическом стиле
    Квартира в Москве, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Квартира в Москве

    Юлия Кирпичева - дизайнер интерьера

    Юлия родилась и выросла в Москве, ее отец художник Григорий Рощин.  Поэтому выбор профессии был определен с детства. В 2011 году она с отличием  закончила Московский Государственный Университет Дизайна и Технологии, специальность дизайн.   С 2010 года занимается дизайном интерьера. В портфолио дизайнера частные и общественные интерьеры. Основным принипом в работе считает - концептуальный подход в создании интерьера.

    Проекты и статьи дизайнера  опубликованы в журналах Мезонин, Elite Interior,  интернет-ресурсах The Village, 4living  и т. д.

    Услуги
    • дизайн-проект интерьера жилого помещения (квартиры
    • загородного дома)
    • дизайн офисных помещений
    • дизайн-проект оформления помещений предприятия общественного питания или торговли (магазина
    • кафе
    • бара
    • клуба
    • ресторана и пр.)
    • дизайн-проект под ключ
    • комплектация интерьеров
    • декорирование интерьера
    • подбор предметов искусства
    • консультация дизайнера
    • авторский надзор
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    Регионы обслуживания
    рф и весь мир и Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 Строение 4, , Центр дизайна ARTPLAY
    105120 Москва
    Россия
    +7-9859105030 www.kirpichevaj.com

    Отзыв

    nataliya.pavlovskaya77
    Не рекомендую. Работала с Юлей долго. По вопросам почему не рекомендую звоните по номеру 89660644441 Наталия 
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Июль 2020
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