EcoHouse Group - ведущий производитель деревянных домов премиум-класса. В состав группы компаний входит домостроительный комбинат, архитектурно-конструкторское бюро, дизайн-студия, строительная компания и мебельное производство.
- Услуги
- Индивидуальное проектирование дома
- Дизайн интерьера
- устройства фундамента и сборки дома
- ландшафтный дизайн
- производство столярных изделий
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Сочи
- Екатеринбург
- Адрес
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ул. Жуковского, д. 59
191036 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126110003 ehg.ru