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EcoHouse Group
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Минималистичный интерьер двухэтажного дома из клееного бруса для семейной пары, EcoHouse Group EcoHouse Group Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный интерьер двухэтажного дома из клееного бруса для семейной пары, EcoHouse Group EcoHouse Group Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный интерьер двухэтажного дома из клееного бруса для семейной пары, EcoHouse Group EcoHouse Group Гостиная в стиле минимализм
    +25
    Минималистичный интерьер двухэтажного дома из клееного бруса для семейной пары
    Арья, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в стиле минимализм
    Арья, EcoHouse Group EcoHouse Group
    Арья, EcoHouse Group EcoHouse Group
    +4
    Арья
    Клевер макси, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в скандинавском стиле Дерево
    Клевер макси, EcoHouse Group EcoHouse Group
    Клевер макси, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в скандинавском стиле Дерево
    +3
    Клевер макси
    Монте, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в классическом стиле Дерево
    Монте, EcoHouse Group EcoHouse Group
    Монте, EcoHouse Group EcoHouse Group
    +4
    Монте
    Крокус, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в стиле минимализм Дерево
    Крокус, EcoHouse Group EcoHouse Group
    Крокус, EcoHouse Group EcoHouse Group
    +3
    Крокус
    Маурин, EcoHouse Group EcoHouse Group Дома в классическом стиле Дерево
    Маурин, EcoHouse Group EcoHouse Group
    Маурин, EcoHouse Group EcoHouse Group
    +4
    Маурин

    EcoHouse Group - ведущий производитель деревянных домов премиум-класса. В состав группы компаний входит домостроительный комбинат, архитектурно-конструкторское бюро, дизайн-студия, строительная компания и мебельное производство.

    Услуги
    • Индивидуальное проектирование дома
    • Дизайн интерьера
    • устройства фундамента и сборки дома
    • ландшафтный дизайн
    • производство столярных изделий
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Сочи
    • Екатеринбург
    Адрес
    ул. Жуковского, д. 59
    191036 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126110003 ehg.ru
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