Студия дизайна интерьера Nisha - это:
▪️ Профессионализм всех участников команды умноженный на современный подход и заботу о каждом заказчике;
▪️ Бесконечный поток интересных и современных идей, которые можно и даже нужно воплощать в жизнь;
▪️ Соблюдение сроков выполнения каждого этапа работ - мы ценим ваше время;
▪️ Красота, функциональность и уют вашего дома🏠
- Услуги
- Дизайн квартиры
- дизайн дома
- авторское сопровождение
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9998161848 nishaburo.ru