Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Академия Ремонта
Строители Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ривер парк, Академия Ремонта Академия Ремонта Гостиная в стиле модерн
    Ривер парк, Академия Ремонта Академия Ремонта Гостиная в стиле модерн
    Ривер парк, Академия Ремонта Академия Ремонта Гостиная в стиле модерн
    +8
    Ривер парк
    Юсупово коттедж , Академия Ремонта Академия Ремонта Главная спальня
    Юсупово коттедж , Академия Ремонта Академия Ремонта Главная спальня
    Юсупово коттедж , Академия Ремонта Академия Ремонта Главная спальня
    +11
    Юсупово коттедж
    ЖК Серебряный парк , Академия Ремонта Академия Ремонта Больше комнат
    ЖК Серебряный парк , Академия Ремонта Академия Ремонта Больше комнат
    ЖК Серебряный парк , Академия Ремонта Академия Ремонта Больше комнат
    +3
    ЖК Серебряный парк
    Квартира ЖК Суббота, Академия Ремонта Академия Ремонта Маленькие кухни Коричневый
    Квартира ЖК Суббота, Академия Ремонта Академия Ремонта Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Квартира ЖК Суббота, Академия Ремонта Академия Ремонта Главная спальня Коричневый
    +10
    Квартира ЖК Суббота
    Зеленная гладь , Академия Ремонта Академия Ремонта Электроника
    Зеленная гладь , Академия Ремонта Академия Ремонта Электроника
    Зеленная гладь , Академия Ремонта Академия Ремонта Электроника
    +7
    Зеленная гладь

    Выгодный ремонт от Академии ремонта – это: опыт мастеров, отзывы, рекомендации заказчиков, высокое качество, гарантия 2 года, заслуженная репутация.


    Большой опыт ремонтных и отделочных работ – более 200 готовых квартир и около 420 черновых и частичных ремонтов.



    Компания Академия ремонта была основана в 1999 году. Благодаря усилиям сотрудников и руководства нам удалось из небольшой компании превратиться в лидера рынка ремонтных услуг. Именно то, что все мы является одной сплоченной и нацеленной на достижения конечного результата командой, и является одним из наших самых главных конкурентных преимуществ.


    Мы выполняем заказы самого высокого уровня сложности, за которые опасаются браться наши конкуренты, поэтому мы стабильно привлекаем большое количество как частных, так и корпоративных клиентов.


    Мы гарантируем своим клиентам , что все работы, которые нами производятся, будут полностью соответствовать действующим на сегодняшний день в Российской Федерации СНиПам и ГОСТам.


    В самом начале сотрудничества с заказчиком мы обсуждаем стоимость работ и потом, в процессе, эта сумма уже не увеличивается. Согласитесь, это немаловажно, особенно в сравнении с теми мастерами, которые изо дня в день нарушают сроки и постоянно увеличивают стоимость работ (такое бывает, к сожалению). Оплату за нашу работу вы можете произвести полностью или поэтапно — как вам будет комфортнее. Кроме этого, мы принимаем все способы оплаты (наличные, безналичные, банковские карты) и можем оформить оплату в рассрочку.

    Обращайтесь в Академию ремонта, вы будете довольны!

    Услуги
    • Дизайн-прект
    • Разработка дизайн – проекта
    • Дизайнерский ремонт
    • Капитальный ремонт
    • Косметический ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Днепропетровская улица, дом 2, Москва
    117587 Москва
    Россия
    +7-4951354601 remakademiya.ru
    Законное владение

    Днепропетровская улица, дом 2, Москва

      Add SEO element