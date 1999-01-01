Выгодный ремонт от Академии ремонта – это: опыт мастеров, отзывы, рекомендации заказчиков, высокое качество, гарантия 2 года, заслуженная репутация.





Большой опыт ремонтных и отделочных работ – более 200 готовых квартир и около 420 черновых и частичных ремонтов.









Компания Академия ремонта была основана в 1999 году. Благодаря усилиям сотрудников и руководства нам удалось из небольшой компании превратиться в лидера рынка ремонтных услуг. Именно то, что все мы является одной сплоченной и нацеленной на достижения конечного результата командой, и является одним из наших самых главных конкурентных преимуществ.





Мы выполняем заказы самого высокого уровня сложности, за которые опасаются браться наши конкуренты, поэтому мы стабильно привлекаем большое количество как частных, так и корпоративных клиентов.





Мы гарантируем своим клиентам , что все работы, которые нами производятся, будут полностью соответствовать действующим на сегодняшний день в Российской Федерации СНиПам и ГОСТам.





В самом начале сотрудничества с заказчиком мы обсуждаем стоимость работ и потом, в процессе, эта сумма уже не увеличивается. Согласитесь, это немаловажно, особенно в сравнении с теми мастерами, которые изо дня в день нарушают сроки и постоянно увеличивают стоимость работ (такое бывает, к сожалению). Оплату за нашу работу вы можете произвести полностью или поэтапно — как вам будет комфортнее. Кроме этого, мы принимаем все способы оплаты (наличные, безналичные, банковские карты) и можем оформить оплату в рассрочку.

Обращайтесь в Академию ремонта, вы будете довольны!