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Серталит Поставщик кабельной продукции
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    • ОАО «Серталит» обеспечивает отечественные строительные, электромонтажные и другие компании современной, высококачественной и полностью сертифицированной кабельно-проводниковой продукцией. 

    Кабельная продукция оптом. Доставка по РБ. Офиц. представитель заводов. Широкий ассортимент. В наличии и под заказ. 


    Преимущества компании «Серталит»:


    Внимание и индивидуальный клиентский подход.

    Качественная продукция, соответствующая ГОСТ и ТУ.

    Конкурентоспособные цены на продукцию.

    Короткий срок поставки.

    Грамотная логистика.

    Быстрая доставка до объекта.

    Оформление сопроводительной документации и учета.

    Услуги
    кабель, провода и проволока
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    ул. Короля 51
    220004 Минск
    Беларусь
    +375-173754496 sertalit.by
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