ОАО «Серталит» обеспечивает отечественные строительные, электромонтажные и другие компании современной, высококачественной и полностью сертифицированной кабельно-проводниковой продукцией.

Кабельная продукция оптом. Доставка по РБ. Офиц. представитель заводов. Широкий ассортимент. В наличии и под заказ.





Преимущества компании «Серталит»:





Внимание и индивидуальный клиентский подход.

Качественная продукция, соответствующая ГОСТ и ТУ.

Конкурентоспособные цены на продукцию.

Короткий срок поставки.

Грамотная логистика.

Быстрая доставка до объекта.

Оформление сопроводительной документации и учета.