ОАО «Серталит» обеспечивает отечественные строительные, электромонтажные и другие компании современной, высококачественной и полностью сертифицированной кабельно-проводниковой продукцией.
Кабельная продукция оптом. Доставка по РБ. Офиц. представитель заводов. Широкий ассортимент. В наличии и под заказ.
Преимущества компании «Серталит»:
Внимание и индивидуальный клиентский подход.
Качественная продукция, соответствующая ГОСТ и ТУ.
Конкурентоспособные цены на продукцию.
Короткий срок поставки.
Грамотная логистика.
Быстрая доставка до объекта.
Оформление сопроводительной документации и учета.
- Услуги
- кабель, провода и проволока
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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ул. Короля 51
220004 Минск
Беларусь
+375-173754496 sertalit.by