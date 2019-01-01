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ИнтеРИВ
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино»
    Двухуровневая квартира в ЖК «ORDYNKA», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле модерн
    Двухуровневая квартира в ЖК «ORDYNKA», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле модерн
    Двухуровневая квартира в ЖК «ORDYNKA», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле модерн
    +12
    Двухуровневая квартира в ЖК «ORDYNKA»
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино», ИнтеРИВ ИнтеРИВ Спальня в стиле минимализм
    +14
    Квартира в ЖК UP-квартал «Новое Тушино»
    Отель В Грузии, ИнтеРИВ ИнтеРИВ Конференц-центры в стиле модерн Белый
    Отель В Грузии, ИнтеРИВ ИнтеРИВ Конференц-центры в стиле модерн
    Отель В Грузии, ИнтеРИВ ИнтеРИВ Конференц-центры в стиле модерн
    +16
    Отель В Грузии
    Квартира в Сокольниках , ИнтеРИВ ИнтеРИВ балконы
    Квартира в Сокольниках , ИнтеРИВ ИнтеРИВ балконы
    Квартира в Сокольниках , ИнтеРИВ ИнтеРИВ Ванная комната в стиле минимализм
    +10
    Квартира в Сокольниках
    Квартира в ЖК «Дом на Набережной» , ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК «Дом на Набережной» , ИнтеРИВ ИнтеРИВ Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК «Дом на Набережной» , ИнтеРИВ ИнтеРИВ Спальни для мальчиков
    +9
    Квартира в ЖК «Дом на Набережной»
    Показать все 16 проекты

    Дизайн-студия «ИнтеРИВ» Ирины Романовой основана в 1995 году и на
    сегодняшний день является одной из ведущих российских студий интерьерного проектирования. Компания состоит из творческого профессионального союза проектировщиков, декораторов и строителей с богатым опытом работы. Основная специализация нашей деятельности заключается в разработке дизайна интерьера и доведение его до состояния максимального комфорта.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • чертежи по проекту
    • визуализация
    • комплектация
    • авторский надзор
    • Консультация
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Подмосковье
    Награды компании
    Дизайнер интерьера Ирина Романова является членом Союза Дизайнеров Москвы, неоднократно принимала участие в проектах на телевидении в области дизайна интерьера: 1 телеканал в программе Участок с участием Анастасией Мельниковой (экспертное мнение), на телеканале ТНТ в программе Школа ремонта (дизайн-проект интерьера детской комнаты), телеканал Домашний программа Коллекция идей с участием Таши Строгой проект (идея декора двери для домашнего питомца), телеканал Столица в программе Льва Новожёного Ночной молодёжный канал (экспертное мнение), телеканал НТВ в программе Городская жилищная лотерея (роль экспертного наблюдателя), кабельный телеканал ВКТ в программе Детский час рубрика Кресло гостя (экспертное мнение), телеканал Доверие в передаче Шире округ (эксклюзивное интервью), кабельный телеканал Раз ТВ в программе Дамский калейдоскоп с участием Марины Яковлевой (эксклюзивное интервью).
    Адрес
    ул. Ракетный бульвар, д. 16, БЦ Алексеевская башня (встреча по предварительной договорённости).
    129164 Москва
    Россия
    +7-9859699064 www.interiv.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Ракетный бульвар, д. 16, БЦ "Алексеевская башня" (встреча по предварительной договорённости).

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