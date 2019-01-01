Дизайн-студия «ИнтеРИВ» Ирины Романовой основана в 1995 году и на

сегодняшний день является одной из ведущих российских студий интерьерного проектирования. Компания состоит из творческого профессионального союза проектировщиков, декораторов и строителей с богатым опытом работы. Основная специализация нашей деятельности заключается в разработке дизайна интерьера и доведение его до состояния максимального комфорта.