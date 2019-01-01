Дизайн-студия «ИнтеРИВ» Ирины Романовой основана в 1995 году и на
сегодняшний день является одной из ведущих российских студий интерьерного проектирования. Компания состоит из творческого профессионального союза проектировщиков, декораторов и строителей с богатым опытом работы. Основная специализация нашей деятельности заключается в разработке дизайна интерьера и доведение его до состояния максимального комфорта.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- чертежи по проекту
- визуализация
- комплектация
- авторский надзор
- Консультация
- ремонт
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Подмосковье
- Награды компании
- Дизайнер интерьера Ирина Романова является членом Союза Дизайнеров Москвы, неоднократно принимала участие в проектах на телевидении в области дизайна интерьера: 1 телеканал в программе
Участокс участием Анастасией Мельниковой (экспертное мнение), на телеканале ТНТ в программе
Школа ремонта(дизайн-проект интерьера детской комнаты), телеканал Домашний программа
Коллекция идейс участием Таши Строгой проект (идея декора двери для домашнего питомца), телеканал Столица в программе Льва Новожёного
Ночной молодёжный канал(экспертное мнение), телеканал НТВ в программе
Городская жилищная лотерея(роль экспертного наблюдателя), кабельный телеканал ВКТ в программе Детский час рубрика
Кресло гостя(экспертное мнение), телеканал Доверие в передаче
Шире округ(эксклюзивное интервью), кабельный телеканал Раз ТВ в программе
Дамский калейдоскопс участием Марины Яковлевой (эксклюзивное интервью).
- Адрес
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ул. Ракетный бульвар, д. 16, БЦ
Алексеевская башня(встреча по предварительной договорённости).
129164 Москва
Россия
+7-9859699064 www.interiv.ru
г. Москва, ул. Ракетный бульвар, д. 16, БЦ "Алексеевская башня" (встреча по предварительной договорённости).