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SERGEY KOTOV Architect
Архитекторы Сочи
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    • SERGEY KOTOV ARCHITECT это мультиформатный проект, сочетающий в себе: архитектурную мастерскую в Калининграде, студию дизайна, производство предметов интерьера под конкретную задачу и, одновременно, персональный сайт с личным портфолио. Вы можете заказать консультацию по телефону и мы обсудим с Вами индивидуальный проект. С работами, выполненными проектами нашего архитектурного бюро вы можете ознакомиться на сайте https://sergeykotovarch.ru/

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9211028922 sergeykotovarch.ru
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