SERGEY KOTOV ARCHITECT это мультиформатный проект, сочетающий в себе: архитектурную мастерскую в Калининграде, студию дизайна, производство предметов интерьера под конкретную задачу и, одновременно, персональный сайт с личным портфолио. Вы можете заказать консультацию по телефону и мы обсудим с Вами индивидуальный проект. С работами, выполненными проектами нашего архитектурного бюро вы можете ознакомиться на сайте https://sergeykotovarch.ru/
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Адрес
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354000 Сочи
Россия
+7-9211028922 sergeykotovarch.ru