SERGEY KOTOV ARCHITECT это мультиформатный проект, сочетающий в себе: архитектурную мастерскую в Калининграде, студию дизайна, производство предметов интерьера под конкретную задачу и, одновременно, персональный сайт с личным портфолио. Вы можете заказать консультацию по телефону и мы обсудим с Вами индивидуальный проект. С работами, выполненными проектами нашего архитектурного бюро вы можете ознакомиться на сайте https://sergeykotovarch.ru/