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Shunny_Star
Журналисты и блогеры Киев
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    homify – это удивительное место, где собрались профессиональные архитекторы, дизайнеры интерьера, декораторы и все, кто любит создавать шикарные проекты домов и их интерьер. 

    Почему я вместе с homify? Мне нравится то, что я делаю! Я люблю все красивое, изысканное и неповторимое. И все это собрано в одном интернет-ресурсе - homify, все участники которого настоящие профессионалы своего дела. И вместе мы помогаем нашим читателям знакомится с новинками архитектуры и дизайна, а также найти компанию, которая сможет построить настоящий дом мечты всем, кто в этом заинтересован.

    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    04114 Киев
    Украина
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