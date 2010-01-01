Салоны LeHome открыты с января 2010 года. Наша главная идея - непосредственно привнести французский Прованс на российский рынок. LeHome стремится предложить максимальное разнообразие красивейших предметов мебели в стиле Прованс. Наши дизайнеры тщательно подбирают коллекции мебели и аксессуаров на фабриках, а супервайзеры пристально следят за качеством производимой продукции, после чего LeHome представляет покупателям только лучшие образцы мебели. А благодаря прямым поставкам с фабрик, наши цены являются разумными и доступными.



Любовь к дизайну в стиле Прованс, вдохновленному традициями, в частности создания элегантных, комфортабельных, сделанных с уважением к окружающей среде предметов интерьера, является одной из основных линий идеологии бренда LeHome. Стиль French Provence появился в живописных селах на юге Франции, чтобы стать одним из самых популярных стилей дизайна интерьера по всему миру, он пришелся по душе и российскому потребителю. Мебель в стиле French Provence наполнена теплом яркого солнца и лавандового поля. Для этого стиля характерны окрашенные в кремовые цвета и цвета мягкого золота породы твердого дерева, в зависимости от региона это может быть дуб, орех, красное дерево, вяз, яблоня или груша. Уникальный дизайн и пастельные цвета тканей обивок дают возможность создавать их бесконечные сочетания. Каждый предмет мебели имеет мягкие линии и создает ощущение путешествия во времени.

LeHome вдохновляет многих Покупателей и дизайнеров в России на то, что бы погружаясь в великолепие French Provence, ощутить радость в повседневной жизни. Наши библиотеки и витрины во французском стиле, а также диваны и кресла в обивках из льняных и бархатных тканей, стулья из ротанга и дуба с мягкими сиденьями создадут ощущение, будто Вы находитесь на французской террасе. Посетите салоны "LeHome", чтобы преобразить Ваш дом и образ жизни.