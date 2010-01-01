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LeHome Interiors
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 45Проекты (45) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
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    • Столы (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы Дерево Черный
    Столы (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы Дерево Белый
    Столы (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы Твердая древесина Белый
    +38
    Столы (Прованс)
    Столы (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы Дерево
    Столы (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы Дерево
    Столы (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors Рабочий кабинет Письменные столы Дерево
    +16
    Столы (Винтаж)
    Столы (Арт-деко), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы
    Столы (Арт-деко), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы
    Столы (Арт-деко), LeHome Interiors LeHome Interiors Столовая комнатаСтолы
    +3
    Столы (Арт-деко)
    Столики (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Черный
    Столики (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Белый
    Столики (Прованс), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Черный
    +31
    Столики (Прованс)
    Столики (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево
    Столики (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столики (Винтаж), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +15
    Столики (Винтаж)
    Столики (Арт-Деко), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столики (Арт-Деко), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столики (Арт-Деко), LeHome Interiors LeHome Interiors ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +33
    Столики (Арт-Деко)
    Показать все 45 проекты

    Салоны LeHome открыты с января 2010 года. Наша главная идея - непосредственно привнести французский Прованс на российский рынок. LeHome стремится предложить максимальное разнообразие красивейших предметов мебели в стиле Прованс. Наши дизайнеры тщательно подбирают коллекции мебели и аксессуаров на фабриках, а супервайзеры пристально следят за качеством производимой продукции, после чего LeHome представляет покупателям только лучшие образцы мебели. А благодаря прямым поставкам с фабрик, наши цены являются разумными и доступными.


    Любовь к дизайну в стиле Прованс, вдохновленному традициями, в частности создания элегантных, комфортабельных, сделанных с уважением к окружающей среде предметов интерьера, является одной из основных линий идеологии бренда LeHome. Стиль French Provence появился в живописных селах на юге Франции, чтобы стать одним из самых популярных стилей дизайна интерьера по всему миру, он пришелся по душе и российскому потребителю. Мебель в стиле French Provence наполнена  теплом яркого солнца и лавандового поля. Для этого стиля характерны окрашенные в кремовые цвета и цвета мягкого золота породы твердого дерева, в зависимости от региона это может быть дуб, орех, красное дерево, вяз, яблоня или  груша. Уникальный дизайн и пастельные цвета тканей обивок дают возможность создавать их бесконечные сочетания. Каждый предмет мебели имеет мягкие линии и создает ощущение путешествия во времени. 

    LeHome вдохновляет многих Покупателей и дизайнеров в России на то, что бы погружаясь в великолепие French Provence, ощутить радость в повседневной жизни. Наши библиотеки и витрины во французском стиле, а также диваны и кресла  в обивках из льняных и бархатных тканей, стулья из ротанга и дуба с мягкими сиденьями создадут ощущение, будто Вы находитесь на французской террасе. Посетите салоны "LeHome", чтобы преобразить Ваш дом и образ жизни.

    Услуги
    • мебель
    • аксессуары
    • Арт-деко
    • Прованс
    • Кантри
    • Шебби-Шик
    • винтаж
    • Лофт
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Казань
    Адрес
    Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 8
    119435 Москва
    Россия
    +7-8003333191 lehome.ru

    Отзыв

    vlad.bralinov
    Стал клиентом этих салонов по причине оригинальности и качества мебели и очень самобытного и прекрасного интерьера салонов. Помогли сделать гостинную в эклектичном кантри-винтажном стиле.
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2015
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    usoff.dmitr
    Салон хорош, дизайн отработан на пять. Прикупил с помощью консультантов пару диванов и ваз. Неплохо)
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2015
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    ann.mashkova88
    Всем привет. Тоже хочу поделиться своими эмоциями. Недавно приобрела диван. Привезли достаточно быстро, подняли на этаж. Диван действительно очень удобный, очень красивый и удачно вписался в мой интерьер. Ребятам огромное спасибо. Помогли определиться с моделью, подбором ткани, для меня это было очень важно. Спасибо большое, желаю вам процветания . Оч довольна покупкой. Всем рекомендую!
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Март 2017
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    Показать все отзывы – 8

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