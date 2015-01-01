СОС-Дизайн предоставляет услуги научного дизайна интерьеров, мебели и предметов искусства. Услуги придоставляемые фирмой заключаются в разработке дизайн-проектов, основанных на последних достижениях науки о влиянии визуальной среды на стресс.
Элин Нивин - главный дизайнер и докторант в области влияния среды на стресс, так же является неоднократным финалистом конкурсов и участником выставок по дизайну современной мебели.
- Услуги
- Рзаработка дизайн-проектов от а до я
- включая создание индивидуальной концепции; детальную разработку планов и 3Д моделирования; дизайн мебели; сопровождение при выборе отделочных материалов
- мебели и аксесуаров; осуществление надзорных работ.
- Регионы обслуживания
- СНГ и Европа
- Израиль
- сша
- канада
- Ramat Gan
- Награды компании
- Vinnikoff foundation award, Meir Hospital scholarship for academic researches,
Ot Haizuv 2015israeli design competition finalist, TAU scientific movies competition
- Адрес
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Rashi 33
5256047 Ramat Gan
Израиль
+972-546843323 sos-design.co.il
Rashi 33, entrance B, ap7, Ramat Gan, Israel