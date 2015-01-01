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SOS-Design
Дизайнеры интерьера Ramat Gan
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Проекты

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    Multiverse, SOS-Design SOS-Design ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Multiverse, SOS-Design SOS-Design ГостинаяДиваны и журнальные столики
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    Multiverse

    СОС-Дизайн предоставляет услуги научного дизайна интерьеров, мебели и предметов искусства. Услуги придоставляемые фирмой заключаются в разработке дизайн-проектов, основанных на последних достижениях науки о влиянии визуальной среды на стресс. 

    Элин Нивин - главный дизайнер и докторант в области влияния среды на стресс, так же является неоднократным финалистом конкурсов и участником выставок по дизайну современной мебели.

    Услуги
    • Рзаработка дизайн-проектов от а до я
    • включая создание индивидуальной концепции; детальную разработку планов и 3Д моделирования; дизайн мебели; сопровождение при выборе отделочных материалов
    • мебели и аксесуаров; осуществление надзорных работ.
    Регионы обслуживания
    • СНГ и Европа
    • Израиль
    • сша
    • канада
    • Ramat Gan
    Награды компании
    Vinnikoff foundation award, Meir Hospital scholarship for academic researches, Ot Haizuv 2015 israeli design competition finalist, TAU scientific movies competition
    Адрес
    Rashi 33
    5256047 Ramat Gan
    Израиль
    +972-546843323 sos-design.co.il
    Законное владение

    Rashi 33, entrance B, ap7, Ramat Gan, Israel

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