СОС-Дизайн предоставляет услуги научного дизайна интерьеров, мебели и предметов искусства. Услуги придоставляемые фирмой заключаются в разработке дизайн-проектов, основанных на последних достижениях науки о влиянии визуальной среды на стресс.

Элин Нивин - главный дизайнер и докторант в области влияния среды на стресс, так же является неоднократным финалистом конкурсов и участником выставок по дизайну современной мебели.