Apriori Design — студия разработки и реализации дизайн-проектов. Мы готовы создавать дизайн интерьера любой сложности с нуля, а также перерабатывать уже существующие решения.
Apriori — это коллектив профессионалов, который состоит из архитекторов, дизайнеров, специалистов по интерьерному и ландшафтному дизайну, а также строительных бригад. Мы ведем проект на всех его этапах и всегда работаем в рамках бюджета заказчика.
- Услуги
- Дизайн квартиры
- Дизайн интерьера частного дома
- Коммерческие интерьеры
- Архитектурное проектирование
- Ландшафтный дизайн
- Ландшафтное проектирование
- Авторский надзор
- Дизайнерский ремонт квартиры
- Ремонт и отделка
- Декорирование
- Комплектация интерьеров
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- Регионы обслуживания
- Воронежская область
- Москвовская область
- Белгородская область
- Липецкая область
- Адрес
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Урицкого, 10
394061 Воронеж
Россия
+7-4732113892 apriori.design