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- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Киришская 2а офис205
195267 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219078753 osnovazabor.ru
ООО Основа забор - заборы и ограждения для дачи в Санкт-Петербурге
Установка и строительство заборов в СПб.
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Заборы жалюзи СПб
Забор из профнастила СПб
Забор из сетки 3Д
Забор из поликарбоната СПБ
Забор с кирпичными столбами
Забор на ленточном фундаменте
Откатные ворота с автоматикой
Распашные ворота и калитки в СПб
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- Оперативный монтаж
- Опытные рабочие
- Замер бесплатно
- Смета бесплатно
- Расчет стоимости бесплатно
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тел: +7 (812) 907-87-53
Автоматические ворота / шлагбаумы,
Полимерная порошковая окраска,
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