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HOMEFORM Студия интерьеров
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом под Зеленогорском, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле минимализм
    Дом под Зеленогорском, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле минимализм
    Дом под Зеленогорском, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    Дом под Зеленогорском
    пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Детская комнатa в стиле кантри
    пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Детская комнатa в стиле кантри
    пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Детская комнатa в стиле кантри
    +6
    пос. Вартемяги
    Ванная комната в Порошкинской усадьбе, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле кантри
    Ванная комната в Порошкинской усадьбе, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле кантри
    Ванная комната в Порошкинской усадьбе, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная комната в стиле кантри
    +1
    Ванная комната в Порошкинской усадьбе
    ЖК Viva, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК Viva, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК Viva, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +5
    ЖК Viva
    ЖК Еловый дом, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная в стиле лофт
    ЖК Еловый дом, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная в стиле лофт
    ЖК Еловый дом, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Ванная в стиле лофт
    +6
    ЖК Еловый дом
    Квартира на ул. Савушкина, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Гостиная в стиле лофт
    Квартира на ул. Савушкина, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Гостиная в стиле лофт
    Квартира на ул. Савушкина, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Кухня в стиле лофт
    +4
    Квартира на ул. Савушкина

    HOMEFORM — это архитектор и разработчик проектов Дмитрий Васильев.

    Я хочу чтобы для моих клиентов, дом стал уникальным, функциональным, комфортным, продуманным, но в тоже время простым и понятным пространством, где вы сможете найти для себя убежище, покой и вдохновение.

    Услуги
    • Разработка дизайн-проекта интерьера квартиры. Разработка дизайн-проекта интерьера загородного дома. Разработка планировочных решений для квартиры
    • дома
    • офиса. Полный комплект строительных чертежей. Подбор материалов
    • мебели и аксессуаров. Сопровождение проектов – авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург
    Адрес
    197371 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9117905413 homeform.ru

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