9 простых и красивых идей дизайна террасы

Терраса в вашем доме является тем особенным пространством, где вы можете воссоединиться с природой и наслаждаться каждым днем. Если вы живете в большом и шумном городе, то именно там можно уединиться и отдохнуть от напряженного ри…

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