HOMEFORM — это архитектор и разработчик проектов Дмитрий Васильев.
Я хочу чтобы для моих клиентов, дом стал уникальным, функциональным, комфортным, продуманным, но в тоже время простым и понятным пространством, где вы сможете найти для себя убежище, покой и вдохновение.
- Услуги
- Разработка дизайн-проекта интерьера квартиры. Разработка дизайн-проекта интерьера загородного дома. Разработка планировочных решений для квартиры
- дома
- офиса. Полный комплект строительных чертежей. Подбор материалов
- мебели и аксессуаров. Сопровождение проектов – авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- Адрес
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197371 Санкт-Петербург
Россия
+7-9117905413 homeform.ru