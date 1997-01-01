О НАС

Архитектура для нас – это истинный дух новаторства и постоянный поиск интересных решений обычных повседневных вещей. Архитектура позволяет создавать оригинальные, запоминающиеся пространства, формирующиеся на стыке традиций и инноваций, не важно общественное это здание, жилой дом, интерьер или малая архитектурная форма.

КРЕДО:

Функциональность, надежность, индивидуальность

ОСОБЕННОСТИ:

Создаем индивидуальный облик будущего здания, составляем текстово - графические техническое задание, разбросанные строения на участке собираем в единый ансамбль, работаем в BIM, просчитываем коммерческие предложения по разным поставщикам, предоставляем доступ к удаленному серверу для отслеживания процесса проектирования и надзора

ВЫПОЛНЯЕМ:

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Разработка оригинальных интерьеров в современной стилистике. Предоставление полного комплекса услуг для реализации дизайна Вашей мечты: планировки, ручные эскизы, 3d-визуализации, понятные чертежи, грамотный подбор всех материалов, мебели, оборудования, сантехники, предметов интерьера, профессиональный ремонт с авторским надзором.

ЧАСТНЫЕ ДОМА и РЕЗИДЕНЦИИ

Проектирование индивидуальных, стильных, интересных домов с оригинальными фасадными и планировочными решениями. Проект дома создается под Ваши пожелания и стиль жизни, с учетом планируемого бюджета и сроков. Осуществление строительства и авторского надзора.

ЖИЛЫЕ и ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Разработка запоминающихся, интересных зданий гостиниц, апартаментов и жилых многоквартирных домов. Создание информационной модели объекта вместе с конструктивными решениями и инженерией. Участие в прохождении экспертизы с получением положительного результата.

УСЛУГИ

Архитектурное проектирование. Строительство. Согласование. Реализация. Концептуальное проектирование; Полный рабочий проект с конструктивными решениями, инженерными сетями и ведомостями по материалам; Авторский надзор; Сопровождение