О НАС
Архитектура для нас – это истинный дух новаторства и постоянный поиск интересных решений обычных повседневных вещей. Архитектура позволяет создавать оригинальные, запоминающиеся пространства, формирующиеся на стыке традиций и инноваций, не важно общественное это здание, жилой дом, интерьер или малая архитектурная форма.
КРЕДО:
Функциональность, надежность, индивидуальность
ОСОБЕННОСТИ:
Создаем индивидуальный облик будущего здания, составляем текстово - графические техническое задание, разбросанные строения на участке собираем в единый ансамбль, работаем в BIM, просчитываем коммерческие предложения по разным поставщикам, предоставляем доступ к удаленному серверу для отслеживания процесса проектирования и надзора
ВЫПОЛНЯЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
Разработка оригинальных интерьеров в современной стилистике. Предоставление полного комплекса услуг для реализации дизайна Вашей мечты: планировки, ручные эскизы, 3d-визуализации, понятные чертежи, грамотный подбор всех материалов, мебели, оборудования, сантехники, предметов интерьера, профессиональный ремонт с авторским надзором.
ЧАСТНЫЕ ДОМА и РЕЗИДЕНЦИИ
Проектирование индивидуальных, стильных, интересных домов с оригинальными фасадными и планировочными решениями. Проект дома создается под Ваши пожелания и стиль жизни, с учетом планируемого бюджета и сроков. Осуществление строительства и авторского надзора.
ЖИЛЫЕ и ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Разработка запоминающихся, интересных зданий гостиниц, апартаментов и жилых многоквартирных домов. Создание информационной модели объекта вместе с конструктивными решениями и инженерией. Участие в прохождении экспертизы с получением положительного результата.
УСЛУГИ
Архитектурное проектирование. Строительство. Согласование. Реализация. Концептуальное проектирование; Полный рабочий проект с конструктивными решениями, инженерными сетями и ведомостями по материалам; Авторский надзор; Сопровождение
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн
- Комплектация
- Управление строительством
- Согласование
- Регионы обслуживания
- Европа
- Россия
- Москва
- Германия
- Италия
- Испания
- Швейцария
- Франция
- Греция
- США
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- Награды компании
- Финалист Pinwin 9 2016г.
3D-ПРОЕКТЫ ИНТЕРЬЕРОВ В СТИЛЕ ЛОФТ
- Финалист Pinwin 8 2016г.
Загородный дом. Интеграция в реальный ландшафт,
- Участник конкурса “NYC Sky Condo” на проект жилой фермы в Нью-Йорке 2015г.,
- Участник конкурса “ACBHM” на памятник Холокоста в Атлантик Сити 2010г.
- Лауреат смотра-конкурса “Перспектива-2010”
- Победитель “Смотра-конкурса на проект благоустройства дворовой территории”, 2003г.
- Лауреат конкурса рисунка к 850-летию г.Москвы, 1997г.
- Победитель конкурса “HEAG-Kindermalwettbewerb”, 1997г.
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- Финалист Pinwin 9 2016г.
- Адрес
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Малый Черкасский переулок, д.2
12756 Moscow
Россия
+7-4951277210 www.boos.su