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BOOS architects
Архитекторы Moscow
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вилла на море / Twisted house, BOOS architects BOOS architects Дома с террасами Кирпичи Белый
    Вилла на море / Twisted house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
    Вилла на море / Twisted house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
    +14
    Вилла на море / Twisted house
    Forest house, BOOS architects BOOS architects
    Forest house, BOOS architects BOOS architects
    Forest house, BOOS architects BOOS architects
    +14
    Forest house
    SOFT LOFT, BOOS architects BOOS architects Гостиная в стиле лофт
    SOFT LOFT, BOOS architects BOOS architects Столовая комната в стиле лофт
    SOFT LOFT, BOOS architects BOOS architects Столовая комната в стиле лофт
    +15
    SOFT LOFT
    Pivot house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле модерн Кирпичи Коричневый
    Pivot house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм Дерево Белый
    Pivot house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле модерн Кирпичи Коричневый
    +11
    Pivot house
    FLYING house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм Кирпичи
    FLYING house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
    FLYING house, BOOS architects BOOS architects Дома в стиле минимализм
    +14
    FLYING house
    Cvetnik house, BOOS architects BOOS architects Дома в скандинавском стиле
    Cvetnik house, BOOS architects BOOS architects Дома в скандинавском стиле
    Cvetnik house, BOOS architects BOOS architects Дома в скандинавском стиле
    +13
    Cvetnik house
    Показать все 8 проекты

    О НАС

    Архитектура для нас – это истинный дух новаторства и постоянный поиск интересных решений обычных повседневных вещей. Архитектура позволяет создавать оригинальные, запоминающиеся пространства, формирующиеся на стыке традиций и инноваций, не важно общественное это здание, жилой дом, интерьер или малая архитектурная форма.

    КРЕДО:

    Функциональность, надежность, индивидуальность

    ОСОБЕННОСТИ:

    Создаем индивидуальный облик будущего здания, составляем текстово - графические техническое задание, разбросанные строения на участке собираем в единый ансамбль, работаем в BIM, просчитываем коммерческие предложения по разным поставщикам, предоставляем доступ к удаленному серверу для отслеживания процесса проектирования и надзора

    ВЫПОЛНЯЕМ:

    СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

    Разработка оригинальных интерьеров в современной стилистике. Предоставление полного комплекса услуг для реализации дизайна Вашей мечты: планировки, ручные эскизы, 3d-визуализации, понятные чертежи,  грамотный подбор всех материалов, мебели, оборудования, сантехники, предметов интерьера, профессиональный ремонт с авторским надзором.

    ЧАСТНЫЕ ДОМА и РЕЗИДЕНЦИИ

    Проектирование индивидуальных, стильных, интересных домов с оригинальными фасадными и планировочными решениями. Проект дома создается под Ваши пожелания и стиль жизни, с учетом планируемого бюджета и сроков. Осуществление строительства и авторского надзора.

    ЖИЛЫЕ и ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

    Разработка запоминающихся, интересных зданий гостиниц, апартаментов и жилых многоквартирных домов. Создание  информационной модели объекта вместе с конструктивными решениями и инженерией. Участие в прохождении экспертизы с получением положительного результата.

    УСЛУГИ

    Архитектурное проектирование. Строительство. Согласование. Реализация. Концептуальное проектирование; Полный рабочий проект с конструктивными решениями, инженерными сетями и ведомостями по материалам; Авторский надзор; Сопровождение

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн
    • Комплектация
    • Управление строительством
    • Согласование
    Регионы обслуживания
    • Европа
    • Россия
    • Москва
    • Германия
    • Италия
    • Испания
    • Швейцария
    • Франция
    • Греция
    • США
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Награды компании
    • Финалист Pinwin 9 2016г. 3D-ПРОЕКТЫ ИНТЕРЬЕРОВ В СТИЛЕ ЛОФТ
    • Финалист Pinwin 8 2016г. Загородный дом. Интеграция в реальный ландшафт,
    • Участник конкурса “NYC Sky Condo” на проект жилой фермы в Нью-Йорке 2015г.,
    • Участник конкурса “ACBHM” на памятник Холокоста в Атлантик Сити 2010г.
    • Лауреат смотра-конкурса “Перспектива-2010”
    • Победитель “Смотра-конкурса на проект благоустройства дворовой территории”, 2003г.
    • Лауреат конкурса рисунка к 850-летию г.Москвы, 1997г.
    • Победитель конкурса “HEAG-Kindermalwettbewerb”, 1997г.
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    Малый Черкасский переулок, д.2
    12756 Moscow
    Россия
    +7-4951277210 www.boos.su

    Отзыв

    Ира Хон
    больше 3 лет назад
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