Интернет-магазин дизайнерской мебели и аксессуаров DG HOME создан специально для тех, кто ценит комфорт и роскошь, предпочитает эксклюзивные и дизайнерские предметы мебели и декора обыденным вещам и кого заботит уют и красота собственного дома. Здесь вы найдете все, что поможет преобразить любую комнату, начиная от ванной и заканчивая просторной гостиной: изысканную и стильную мебель, оригинальные дизайнерские светильники и люстры, декоративные подушки, эксклюзивные зеркала и посуду, милые предметы декора.