Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DG Home
Дизайнеры Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (19)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кресла, DG Home DG Home ГостинаяДиваны и кресла
    Кресла, DG Home DG Home ГостинаяДиваны и кресла
    Кресла, DG Home DG Home ГостинаяДиваны и кресла
    +102
    Кресла
    Кровати, DG Home DG Home Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровати, DG Home DG Home Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровати, DG Home DG Home Спальная комната Кровати и изголовья
    +18
    Кровати
    Шкафы и стеллажи, DG Home DG Home Винный погреб
    Шкафы и стеллажи, DG Home DG Home Прихожая, коридор и лестницыХранение
    Шкафы и стеллажи, DG Home DG Home ГостинаяХранение
    +3
    Шкафы и стеллажи

    Интернет-магазин дизайнерской мебели и аксессуаров DG HOME создан специально для тех, кто ценит комфорт и роскошь, предпочитает эксклюзивные и дизайнерские предметы мебели и декора обыденным вещам и кого заботит уют и красота собственного дома. Здесь вы найдете все, что поможет преобразить любую комнату, начиная от ванной и заканчивая просторной гостиной: изысканную и стильную мебель, оригинальные дизайнерские светильники и люстры, декоративные подушки, эксклюзивные зеркала и посуду, милые предметы декора.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Маршала Тимошенко, д. 17к1
    121359 Москва
    Россия
    +7-4951059911 dg-home.ru

    Отзыв

    Виталий Осипов
    Являюсь постоянным клиентом DG-Home уже 3 года. Наконец дошли руки похвалить) За все время не могу предъявить магазину ни одной претензии. Брал здесь и диван с кроватью для себя, и обеденный стол, и плед для ребенка - все высочайшего качества. А если попасть на распродажу, то можно еще и заметно сэкономить :)
    4 месяца назад
    Виктория Арефьева
    Покупала тут люстру и консоль. претензий никаких, все хорошо. На магазин наткнулась случайно, но очень удачно - ассортимент огромный, на любой вкус. Доставили в идеальном состоянии! И цена не обидела. Я до сих пор под впечатлением)
    4 месяца назад
    Kristy Nova
    Однозначно, не рекомендую покупать в данном магазине товары, ОСОБЕННО, если вы находитесь за пределами Москвы и планируете оформлять доставку. 1. Прислали товар, долго, но это не самое печальное. 2. Товар водитель передал и потребовал доплату за доставку. Хотя этого не должно было быть, здесь вопрос в мошенничестве транспортной компании. Все событи связанные с этим магазином сложились крайне неудачно. И сотрудник транспортной компании действительно оказался мошенником. 3. Водитель потребовал подпись и мгновенно исчез, не дал осмотреть товар. 4. Прислали консоль - не прокрашенную на производстве и просто испорченную, с царапинами. При этом упаковка была целая. 5. Я обратилась в компанию DG-Home. Где общалась с менеджером Мак***** Бу*яковым. Общение выглядело полным театром абсурда. Я объяснила, что товар не покрашен, это производственный брак, и я не заказывала бракованную вещь. На что он писал мне отписки, что раз я расписалась в бланке получения, то магазин не примет товар обратно, говорил, что товар проверяется перед отправкой, что противоречит тому, что консоль была вся в пятнах. Винил во всем компанию доставщика, и, если, чисто теоретически царапины мог оставить доставщик, то брак покраски - с завода. 6. В итоге, мне согласовали копеечную компенсацию, при том, что переписка, с этими неприятными и незаинтересованными людьми заняла более 3 месяцев. Итог: за почти 50 тыс. я получила пол года бессмысленной потери времени, бракованную некачественную консоль, хамство и грубость менеджера. в этот срок входит доставка, переписки по возврату и поиск реставратора в моем городе. Безусловно, такое поведение менеджера Макс*** Бу*якова - это политика самого магазина, где он просто озвучивает решение руководства в таких случаях: полное безразличие, незаинтересованность и откровенное вранье. DG-HOME - большая компания, они занимаются камнем, проектированием и дизайном интерьеров, и было бы отлично, если бы они комплектовали таким отвратительным товаром и свои интерьеры, возможно руководство обратило бы на это внимание. Номер заказа №69312
    3 месяца назад
    Показать все отзывы – 19
      Add SEO element