Являюсь постоянным клиентом DG-Home уже 3 года. Наконец дошли руки похвалить) За все время не могу предъявить магазину ни одной претензии. Брал здесь и диван с кроватью для себя, и обеденный стол, и плед для ребенка - все высочайшего качества. А если попасть на распродажу, то можно еще и заметно сэкономить :)
Покупала тут люстру и консоль. претензий никаких, все хорошо. На магазин наткнулась случайно, но очень удачно - ассортимент огромный, на любой вкус. Доставили в идеальном состоянии! И цена не обидела. Я до сих пор под впечатлением)
Однозначно, не рекомендую покупать в данном магазине товары, ОСОБЕННО, если вы находитесь за пределами Москвы и планируете оформлять доставку.
1. Прислали товар, долго, но это не самое печальное.
2. Товар водитель передал и потребовал доплату за доставку. Хотя этого не должно было быть, здесь вопрос в мошенничестве транспортной компании. Все событи связанные с этим магазином сложились крайне неудачно. И сотрудник транспортной компании действительно оказался мошенником.
3. Водитель потребовал подпись и мгновенно исчез, не дал осмотреть товар.
4. Прислали консоль - не прокрашенную на производстве и просто испорченную, с царапинами. При этом упаковка была целая.
5. Я обратилась в компанию DG-Home.
Где общалась с менеджером Мак***** Бу*яковым.
Общение выглядело полным театром абсурда.
Я объяснила, что товар не покрашен, это производственный брак, и я не заказывала бракованную вещь. На что он писал мне отписки, что раз я расписалась в бланке получения, то магазин не примет товар обратно, говорил, что товар проверяется перед отправкой, что противоречит тому, что консоль была вся в пятнах. Винил во всем компанию доставщика, и, если, чисто теоретически царапины мог оставить доставщик, то брак покраски - с завода.
6. В итоге, мне согласовали копеечную компенсацию, при том, что переписка, с этими неприятными и незаинтересованными людьми заняла более 3 месяцев.
Итог: за почти 50 тыс. я получила пол года бессмысленной потери времени, бракованную некачественную консоль, хамство и грубость менеджера. в этот срок входит доставка, переписки по возврату и поиск реставратора в моем городе.
Безусловно, такое поведение менеджера Макс*** Бу*якова - это политика самого магазина, где он просто озвучивает решение руководства в таких случаях: полное безразличие, незаинтересованность и откровенное вранье.
DG-HOME - большая компания, они занимаются камнем, проектированием и дизайном интерьеров, и было бы отлично, если бы они комплектовали таким отвратительным товаром и свои интерьеры, возможно руководство обратило бы на это внимание.
Номер заказа №69312