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Дизайн интерьеров, Архитектура, Графика
Прихожая – это первое, что бросается в глаза при входе в дом. Она должна быть лаконичной и функциональной, вмещать все необходимые вещи и обувь. Есть определенный набор элементов, которые имеет хорошая прихожая – шкаф для верхней…
Подобрать правильное освещение для каждой комнаты в квартире не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого не достаточно только лишь красивых светильников – нужно их грамотно расположить и сочетать между собой.
Поздней осенью и зимой, когда на улице становится темно уже в пять вечера, мечта многих жителей квартир и домов – сесть перед камином, закутаться в плед и заниматься своими любимыми делами.