Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
JulyAlex
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК Аэробус, JulyAlex JulyAlex Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Аэробус, JulyAlex JulyAlex Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Аэробус, JulyAlex JulyAlex Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Квартира в ЖК Аэробус

    Юлия Алексеева

    дизайнер-декоратор, руководитель студии “JulyAlex Interior Design & Decoration” 

    высшее образование МГУДТ и диплом с отличием Международной школы дизайна 

    Я занимаюсь дизайном и декорированием интерьера квартир и загородных домов более 12 лет. Увлеченность своим делом и профессионализм позволяют мне решить любые поставленные задачи, меняя при этом ваше представление о комфорте, поднимая его на более высокий уровень. Ваши мечты всегда найдут свое отражение в вашем личном пространстве.

    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    101000 Moscow
    Россия
    julyalex.com
      Add SEO element