Юлия Алексеева
дизайнер-декоратор, руководитель студии “JulyAlex Interior Design & Decoration”
высшее образование МГУДТ и диплом с отличием Международной школы дизайна
Я занимаюсь дизайном и декорированием интерьера квартир и загородных домов более 12 лет. Увлеченность своим делом и профессионализм позволяют мне решить любые поставленные задачи, меняя при этом ваше представление о комфорте, поднимая его на более высокий уровень. Ваши мечты всегда найдут свое отражение в вашем личном пространстве.
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Адрес
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101000 Moscow
Россия
julyalex.com