Юлия Алексеева

дизайнер-декоратор, руководитель студии “JulyAlex Interior Design & Decoration”

высшее образование МГУДТ и диплом с отличием Международной школы дизайна

Я занимаюсь дизайном и декорированием интерьера квартир и загородных домов более 12 лет. Увлеченность своим делом и профессионализм позволяют мне решить любые поставленные задачи, меняя при этом ваше представление о комфорте, поднимая его на более высокий уровень. Ваши мечты всегда найдут свое отражение в вашем личном пространстве.