рхитектурно-конструкторское бюро «Одаманов и Прибылов» предоставляет полный комплекс услуг по индивидуальному проектированию частных домов, гостиниц, таунхаусов, коттеджей и вилл, а также обеспечивает авторский надзор строительства в Крыму, в Севастополе, Симферополе и др. городах. Разрабатываем эскизные проекты, благоустройство территории, генеральные планы, разрабатываем архитектурные и конструктивные решения (АР, КР), инженерные сети, дизайн интерьера, подпорные стены и др. Следуем исключительно пожеланиям вашей семьи, разрабатываем необходимую архитектурную концепцию и рабочие чертежи в соответствии с мировыми тенденциями и актуальными строительными нормативами СНиП, СП и ГОСТ. Создаем пространство для жизни во всех его проявлениях - для учебы, для работы, для отдыха. Воплощаем проект для строительства по любому источнику - от фотографии до устного описания, поможем определиться со стилем, планировкой, габаритами, строительными и отделочными материалами. Учитываем полный бюджет на реализацию объекта от возведения коробки здания до внутренней отделки Мы поможем вам подготовить все необходимые рабочие документы по вашему индивидуальному проекту. Выполним весь комплекс работ, от подбора участка до ввода в эксплуатацию готового дома.

Услуги Проектирование домов

коттеджей ﻿Эскизный проект (ЭП) Архитектурный раздел (АР) Конструктивный раздел (КР

КД) Расчет конструкций Генпланирование Благоустройство Регионы обслуживания Симферополь Адрес Ким 56

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