Здравствуйте, меня зовут Рысина Валерия.

- Занимаюсь дизайном жилых интерьеров с 2015 года.

- Дизайн проект "под ключ", а не просто красивые картинки

- Знаю как сделать "дорого" без огромного вложения средств

- Индивидуальный подход к типовым планировкам

- Разрабатываю проект квартиры с "0" до реализации