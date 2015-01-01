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ValeriaArt / Дизайн интерьеров
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Рабочая документация для дизайн-проекта, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Рабочая документация для дизайн-проекта, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Рабочая документация для дизайн-проекта, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    +11
    Рабочая документация для дизайн-проекта
    Квартира "Мрамор и золото", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Квартира "Мрамор и золото", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Квартира "Мрамор и золото", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    +8
    Квартира "Мрамор и золото"
    Дизайн яркой квартиры в Видном ЖК "Зеленые аллеи", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Дизайн яркой квартиры в Видном ЖК "Зеленые аллеи", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    Дизайн яркой квартиры в Видном ЖК "Зеленые аллеи", ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Квартира
    +13
    Дизайн яркой квартиры в Видном ЖК "Зеленые аллеи"
    Дизайн квартиры серии П-44 в серых тонах, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Маленькие кухни Серый
    Дизайн квартиры серии П-44 в серых тонах, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Маленькие кухни Мрамор Белый
    Дизайн квартиры серии П-44 в серых тонах, ValeriaArt / Дизайн интерьеров ValeriaArt / Дизайн интерьеров Маленькие кухни Мрамор Белый
    +10
    Дизайн квартиры серии П-44 в серых тонах

    Здравствуйте, меня зовут Рысина Валерия.

    - Занимаюсь дизайном жилых интерьеров с 2015 года.

    - Дизайн проект "под ключ", а не просто красивые картинки

    - Знаю как сделать "дорого" без огромного вложения средств

    - Индивидуальный подход к типовым планировкам

    - Разрабатываю проект квартиры с "0" до реализации

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гостиной
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Белгород
    • Тула
    • Зеленоград
    • Красногорск
    • Ногинск
    • Королев
    • Балашиха
    • Люберцы
    • Московская область
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Адрес
    Дизайн интерьера, Москва
    Россия
    +7-9258427966 www.behance.net/Karamona
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