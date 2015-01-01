Здравствуйте, меня зовут Рысина Валерия.
- Занимаюсь дизайном жилых интерьеров с 2015 года.
- Дизайн проект "под ключ", а не просто красивые картинки
- Знаю как сделать "дорого" без огромного вложения средств
- Индивидуальный подход к типовым планировкам
- Разрабатываю проект квартиры с "0" до реализации
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гостиной
- Дизайн детской спальни
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Белгород
- Тула
- Зеленоград
- Красногорск
- Ногинск
- Королев
- Балашиха
- Люберцы
- Московская область
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- Адрес
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Дизайн интерьера, Москва
Россия
+7-9258427966 www.behance.net/Karamona