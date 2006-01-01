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Студия авторского дизайна “3Встудио”
Дизайнеры интерьера Нижний Тагил
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Проекты

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    • Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле, Студия авторского дизайна “3Встудио” Студия авторского дизайна “3Встудио” Кухня в классическом стиле
    Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле, Студия авторского дизайна “3Встудио” Студия авторского дизайна “3Встудио” Гостиная в классическом стиле
    Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле, Студия авторского дизайна “3Встудио” Студия авторского дизайна “3Встудио” Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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    Совмещенная гостиная, кухня и столовая в классическом стиле

    Основное направление дизайн студии это разработка эксклюзивных авторских дизайн проектов жилых и общественных интерьеров, фасадов и ландшафта.

    В сфере дизайна интерьера наша студия работает с 2006 года. За это время реализовано более сотни наших проектов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Москве, и других городах, а так же за пределами России. Примеры наших работ можно посмотреть в портфолио. Для Вас мы готовы разработать интерьер, как отдельного помещения (например интерьер кухни), так и весь объект в целом — начиная от эскизов и заканчивая технической документацией. Поэтому нашими клиентами являются и частные заказчики и крупные предприятия Свердловской области, муниципальные учреждения города.

    Услуги
    Дизайн интерьера, Дизайн фасадов и Декор
    Регионы обслуживания
    Нижний Тагил
    Адрес
    Газетная, 81 офис 204
    622000 Нижний Тагил
    Россия
    +7-3435460046 www.3vstudio.ru
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