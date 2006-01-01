Основное направление дизайн студии это разработка эксклюзивных авторских дизайн проектов жилых и общественных интерьеров, фасадов и ландшафта.

В сфере дизайна интерьера наша студия работает с 2006 года. За это время реализовано более сотни наших проектов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Москве, и других городах, а так же за пределами России. Примеры наших работ можно посмотреть в портфолио. Для Вас мы готовы разработать интерьер, как отдельного помещения (например интерьер кухни), так и весь объект в целом — начиная от эскизов и заканчивая технической документацией. Поэтому нашими клиентами являются и частные заказчики и крупные предприятия Свердловской области, муниципальные учреждения города.