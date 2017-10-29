ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АРХИТЕКТОР,ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 35 ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ,ОФИСОВ, ИНТЕРЬЕРОВ.
Более 15 лет мы создаем эксклюзивное пространство для вашей жизни, отражая присущее только вам индивидуальное видение мира и окружая вас атмосферой красоты, комфорта и роскошных мелочей...
Что будет приносить счастье лично вам? Что хотите ощущать вы, заходя к себе домой или в офис? Звуки классической музыки, доносящийся с кухни запах шипящего на сковороде стейка по-флорентийски, матовый бархат дивана или звуки джаза, аромат свежесваренного кофе, покрытого шапочкой молочной пены, блеск хромированной стали и глянец лаковых поверхностей?
Предусмотреть и предугадать то, что будет радовать вас, при этом выполненное на высочайшем уровне качества решений и исполнения, с применением инновационного подхода к жилью как к предмету инвестирования и в русле мировой моды — наша с вами совместная задача.
Даже самые экстравагантные из наших работ имеют высокую ликвидность, поскольку несут на себе отпечаток авторского эксклюзивного стиля. Доверяя нам свой выбор, вы получаете элитное и уникальное жилье, дорожающее со временем подобно произведениям искусства.
География работы — Россия (Москва, Подмосковье, Самара), Франция, Кипр, Казахстан, Болгария.
- Услуги
- Архитектура, дизайн интерьера и декор.
- Регионы обслуживания
- Россия (Москва
- Подмосковье
- Самара)
- Франция
- Кипр
- Казахстан
- Болгария
- Награды компании
- 3-й Международный фестиваль
- архитектуры и дизайна интерьера, 2001
- Лауреат конкурса в номинации
- «лучший общественный интерьер»
- 4-й Международный фестиваль
- архитектуры и дизайна интерьера, 2002
- Победитель конкурса: 2 место в номинации
- «лучший жилой интерьер»
- 5-й Международный фестиваль
- архитектуры и дизайна интерьера, 2003
- Лауреат конкурса в номинации
- «жилой интерьер»
- 7-й Международный фестиваль
- архитектуры и дизайна интерьера, 2005
- Победитель фестиваля: 1 место в номинации
- «декорирование интерьера»
- 8-й Международный фестиваль
- архитектуры и дизайна интерьера, 2006
- Лауреат фестиваля в номинации
- «жилой интерьер»
- Показать все 24 награды
- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9057553846 elenatimchenko.com