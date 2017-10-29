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Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира 59 кв.м. для молодой женщины в Самаре, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Гостиная в стиле модерн Белый
    квартира 59 кв.м. для молодой женщины в Самаре, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Гостиная в стиле модерн
    квартира 59 кв.м. для молодой женщины в Самаре, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Гостиная в стиле модерн
    +4
    квартира 59 кв.м. для молодой женщины в Самаре
    дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
    дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
    дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Дома в эклектичном стиле
    +14
    дом на берегу реки

    ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АРХИТЕКТОР,ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 35 ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ,ОФИСОВ, ИНТЕРЬЕРОВ.

    Более 15 лет мы создаем эксклюзивное пространство для вашей жизни, отражая присущее только вам индивидуальное видение мира и окружая вас атмосферой красоты, комфорта и роскошных мелочей...

    Что будет приносить счастье лично вам? Что хотите ощущать вы, заходя к себе домой или в офис? Звуки классической музыки, доносящийся с кухни запах шипящего на сковороде стейка по-флорентийски, матовый бархат дивана или звуки джаза, аромат свежесваренного кофе, покрытого шапочкой молочной пены, блеск хромированной стали и глянец лаковых поверхностей?

    Предусмотреть и предугадать то, что будет радовать вас, при этом выполненное на высочайшем уровне качества решений и исполнения, с применением инновационного подхода к жилью как к предмету инвестирования и в русле мировой моды — наша с вами совместная задача.

    Даже самые экстравагантные из наших работ имеют высокую ликвидность, поскольку несут на себе отпечаток авторского эксклюзивного стиля. Доверяя нам свой выбор, вы получаете элитное и уникальное жилье, дорожающее со временем подобно произведениям искусства.

    География работы — Россия (Москва, Подмосковье, Самара), Франция, Кипр, Казахстан, Болгария.

    Услуги
    Архитектура, дизайн интерьера и декор.
    Регионы обслуживания
    • Россия (Москва
    • Подмосковье
    • Самара)
    • Франция
    • Кипр
    • Казахстан
    • Болгария
    Награды компании
    • 3-й Международный фестиваль 
    • архитектуры и дизайна интерьера, 2001 
    • Лауреат конкурса в номинации 
    • «лучший общественный интерьер»
    • 4-й Международный фестиваль
    • архитектуры и дизайна интерьера, 2002
    • Победитель конкурса: 2 место в номинации 
    • «лучший жилой интерьер»
    • 5-й Международный фестиваль 
    • архитектуры и дизайна интерьера, 2003
    • Лауреат конкурса в номинации 
    • «жилой интерьер»
    • 7-й Международный фестиваль 
    • архитектуры и дизайна интерьера, 2005
    • Победитель фестиваля: 1 место в номинации
    • «декорирование интерьера»
    • 8-й Международный фестиваль 
    • архитектуры и дизайна интерьера, 2006
    • Лауреат фестиваля в номинации 
    • «жилой интерьер»
    • Показать все 24 награды
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9057553846 elenatimchenko.com

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