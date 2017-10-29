ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ АРХИТЕКТОР,ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 35 ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ,ОФИСОВ, ИНТЕРЬЕРОВ.

Более 15 лет мы создаем эксклюзивное пространство для вашей жизни, отражая присущее только вам индивидуальное видение мира и окружая вас атмосферой красоты, комфорта и роскошных мелочей...

Что будет приносить счастье лично вам? Что хотите ощущать вы, заходя к себе домой или в офис? Звуки классической музыки, доносящийся с кухни запах шипящего на сковороде стейка по-флорентийски, матовый бархат дивана или звуки джаза, аромат свежесваренного кофе, покрытого шапочкой молочной пены, блеск хромированной стали и глянец лаковых поверхностей?

Предусмотреть и предугадать то, что будет радовать вас, при этом выполненное на высочайшем уровне качества решений и исполнения, с применением инновационного подхода к жилью как к предмету инвестирования и в русле мировой моды — наша с вами совместная задача.

Даже самые экстравагантные из наших работ имеют высокую ликвидность, поскольку несут на себе отпечаток авторского эксклюзивного стиля. Доверяя нам свой выбор, вы получаете элитное и уникальное жилье, дорожающее со временем подобно произведениям искусства.

География работы — Россия (Москва, Подмосковье, Самара), Франция, Кипр, Казахстан, Болгария.