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ООО <q>ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ</q>
Двери Реутов
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Проекты

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    • Дом на Щелковском шоссе, ООО "ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ" ООО 'ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ' Окна и двериДвери Белый
    Дом на Щелковском шоссе, ООО "ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ" ООО 'ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ' Окна и двериДвери Белый
    Дом на Щелковском шоссе
    Салон межкомнатных дверей в Реутово, ООО "ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ" ООО 'ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ' Окна и двериДвери Бежевый
    Салон межкомнатных дверей в Реутово, ООО "ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ" ООО 'ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ' Окна и двериДвери Белый
    Салон межкомнатных дверей в Реутово, ООО "ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ" ООО 'ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ' Окна и двериДвери
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    Салон межкомнатных дверей в Реутово

    Фабрика межкомнатных дверей Потенциал является одним из лучших производителей дверей. Высокое качество готовой продукции обеспечивается безупречно отлаженным производством и многоступенчатой системой контроля и управления качеством.

    Предприятие полностью спланировано и выстроено для производства межкомнатных дверей, расположение цехов учитывает требования логистики перемещения сырья, необходимых материалов, заготовок, готовых изделий и отходов. Производство оснащено собственными сушильными камерами, современным автоматизированным оборудованием, имеет стекольный участок, участок производства погонажных изделий, покрасочный участок, участок предварительной установки и т.д. Современные роботизированные станки дают возможность минимизировать процент брака и уменьшить количество отходов, что благоприятно сказывается на общей стоимости изделий. Межкомнатные двери Потенциал отличаются не только великолепными эстетическими показателями и отменной надежностью, но и удачным соотношением цены и качества. В наличии всегда имеется широкий выбор моделей, представленных в нескольких коллекциях. Имеются как модели со стеклом, так и глухие, как шпонированные, так и ламинированные или окрашенные. Вы всегда сможете подобрать подходящую модель межкомнатной двери, соответствующую Вашему стилю и декору помещения.

    Услуги
    Продажа дверей и работа с дизайнерами
    Регионы обслуживания
    РФ и Реутов
    Адрес
    Юбилейный проспект 63
    143965 Реутов
    Россия
    +7-4953691170 www.doors-tf.ru
    Законное владение

    143987 Московская область, Железнодорожный, ул. Пушкина 12-116

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