Фабрика межкомнатных дверей Потенциал является одним из лучших производителей дверей. Высокое качество готовой продукции обеспечивается безупречно отлаженным производством и многоступенчатой системой контроля и управления качеством.

Предприятие полностью спланировано и выстроено для производства межкомнатных дверей, расположение цехов учитывает требования логистики перемещения сырья, необходимых материалов, заготовок, готовых изделий и отходов. Производство оснащено собственными сушильными камерами, современным автоматизированным оборудованием, имеет стекольный участок, участок производства погонажных изделий, покрасочный участок, участок предварительной установки и т.д. Современные роботизированные станки дают возможность минимизировать процент брака и уменьшить количество отходов, что благоприятно сказывается на общей стоимости изделий. Межкомнатные двери Потенциал отличаются не только великолепными эстетическими показателями и отменной надежностью, но и удачным соотношением цены и качества. В наличии всегда имеется широкий выбор моделей, представленных в нескольких коллекциях. Имеются как модели со стеклом, так и глухие, как шпонированные, так и ламинированные или окрашенные. Вы всегда сможете подобрать подходящую модель межкомнатной двери, соответствующую Вашему стилю и декору помещения.