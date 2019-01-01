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ООО Студия Графит
Архитекторы Минск, Беларусь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бассейн в загородном доме, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Переливные бассейны Керамика Бежевый
    Бассейн в загородном доме, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Переливные бассейны Керамика Бежевый
    Бассейн в загородном доме, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Переливные бассейны Керамика Бежевый
    +1
    Бассейн в загородном доме
    Эскизный проект пекарни на Раковской слободе в городе Минске, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    Эскизный проект пекарни на Раковской слободе в городе Минске, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    Эскизный проект пекарни на Раковской слободе в городе Минске, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    +2
    Эскизный проект пекарни на Раковской слободе в городе Минске
    Volma house interior, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Встроенные кухни Керамика Белый
    Volma house interior, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Встроенные кухни Керамика Белый
    Volma house interior, ООО Студия Графит ООО Студия Графит Встроенные кухни Керамика Белый
    +4
    Volma house interior

    Архитектурная студия Графит. Город Минск. Беларусь

    Авторский коллектив дипломированных архитекторов, исследователей.

    Направления работ: дизайн интерьера, жилая архитектура, общественная архитектура. С студией работает профессиональный фотограф (возможна интерьерная фотография).

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • согласование
    • авторский надзор
    • проектирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    Минск Беларусь, Минск и Беларусь
    Адрес
    Пулихова 27
    220100 Минск, Беларусь
    Россия
    +375-296250716 graphite.by
    Законное владение

    ООО "СТУДИЯ ГРАФИТ"

    УНП: 193348560

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