Архитектурная студия Графит. Город Минск. Беларусь
Авторский коллектив дипломированных архитекторов, исследователей.
Направления работ: дизайн интерьера, жилая архитектура, общественная архитектура. С студией работает профессиональный фотограф (возможна интерьерная фотография).
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- согласование
- авторский надзор
- проектирование интерьеров
- Регионы обслуживания
- Минск Беларусь, Минск и Беларусь
- Адрес
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Пулихова 27
220100 Минск, Беларусь
Россия
+375-296250716 graphite.by
Законное владение
ООО "СТУДИЯ ГРАФИТ"
УНП: 193348560