18лет на рынке дизайна. За это время успела поработать как дизайнер, как комплектатор объектов и как коммерческий директор. Научилась хорошо считать, и легко смогу прикинуть бюджет на чистовые материалы, чтобы клиент четко понимал в какую сумму ему обойдется придуманный дизайн. Работаю в разных стилях (это видно по моему портфолио).
- Услуги
- дизайн интерьера
- комплектация
- составление сметы на проект
- б
- Регионы обслуживания
- без ограничений. Могу легко вести проекты дистанционно
- Moscow
- Адрес
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Novohorochevskyi proezd
123308 Moscow
Россия
+7-9197792505 iragerk.ru