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Ирина Герк
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интересное из разных проектов, Ирина Герк Ирина Герк Ванная комната в скандинавском стиле
    Интересное из разных проектов, Ирина Герк Ирина Герк Ванная комната в скандинавском стиле
    Интересное из разных проектов, Ирина Герк Ирина Герк Ванная комната в скандинавском стиле
    +6
    Интересное из разных проектов
    ЖК Серебряный парк, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    ЖК Серебряный парк, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    ЖК Серебряный парк, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    +11
    ЖК Серебряный парк
    Квартира на сдачу в центре Москвы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    Квартира на сдачу в центре Москвы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    Квартира на сдачу в центре Москвы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    +2
    Квартира на сдачу в центре Москвы
    Квартира в неоклассике, Ирина Герк Ирина Герк Главная спальня
    Квартира в неоклассике, Ирина Герк Ирина Герк Главная спальня
    Квартира в неоклассике, Ирина Герк Ирина Герк Главная спальня
    +4
    Квартира в неоклассике
    Цветной лофт, Ирина Герк Ирина Герк Гостиная в стиле лофт
    Цветной лофт, Ирина Герк Ирина Герк Гостиная в стиле лофт
    Цветной лофт, Ирина Герк Ирина Герк Гостиная в стиле лофт
    +5
    Цветной лофт
    Мои эскизы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    Мои эскизы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    Мои эскизы, Ирина Герк Ирина Герк Больше комнат
    +6
    Мои эскизы

    18лет на рынке дизайна. За это время успела поработать как дизайнер, как комплектатор объектов и как коммерческий директор. Научилась хорошо считать, и легко смогу прикинуть бюджет на чистовые материалы, чтобы клиент четко понимал в какую сумму ему обойдется придуманный дизайн. Работаю в разных стилях (это видно по моему портфолио).


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • комплектация
    • составление сметы на проект
    • б
    Регионы обслуживания
    • без ограничений. Могу легко вести проекты дистанционно
    • Moscow
    Адрес
    Novohorochevskyi proezd
    123308 Moscow
    Россия
    +7-9197792505 iragerk.ru

    Отзыв

    Ирина Герк Ирина Герк
    Ирина делала и комплектовала нам объект полностью под ключ. Все было честно, понятно, быстро и очень профессионально. Она всегда объяснит, расскажет, покажет и донесет нужную информацию. Плюс взяла на себя большой объем по комплектации объекта (сняла с нас головную боль). Спасибо ей большое!
    9 дней назад
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