18лет на рынке дизайна. За это время успела поработать как дизайнер, как комплектатор объектов и как коммерческий директор. Научилась хорошо считать, и легко смогу прикинуть бюджет на чистовые материалы, чтобы клиент четко понимал в какую сумму ему обойдется придуманный дизайн. Работаю в разных стилях (это видно по моему портфолио).



