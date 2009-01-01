Мебель оптом и в розницу с доставкой по Новосибирску и РФ

Компания занимается производством мебели с 1994 года, сама торговая марка “SITPARAD” была зарегистрирована в 2009 году. Специализация компании – обеденные группы, столы и стулья.

В Новосибирске, располагается производство и региональный склад.

Есть собственная розничная сеть — 6 выставочных площадок обеденных зон в новосибирских ТЦ.

Компания работает не только с розницей, но и как оптовики в городах России и Казахстана.

Разработанная складская программа, система логистики и сотрудничество с транспортными компаниями — все это позволяет четко координировать процесс доставки и соблюдать сроки.

Кроме собственного производства, компания является дилером лучших фабрик России.

В ассортимент входят позиции нескольких российских фабрик.

Являясь официальным представителем «Рокос» в Сибири, компания может предложить вам одни из самых качественных классических столов и стульев по доступной цене и в наличии на складе.

С условием логистических особенностей — предложение «СитПарад» наиболее привлекательное в восточной части России.