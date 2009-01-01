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СитПарад Фабрика столов и стульев
Мебель и аксессуары Новосибирск
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    • Мебель оптом и в розницу с доставкой по Новосибирску и РФ

    Компания занимается производством мебели с 1994 года, сама торговая марка “SITPARAD” была зарегистрирована в 2009 году. Специализация компании – обеденные группы, столы и стулья.

    В Новосибирске, располагается производство и региональный склад.

    Есть собственная розничная сеть — 6 выставочных площадок обеденных зон в новосибирских ТЦ.

    Компания работает не только с розницей, но и как оптовики в городах России и Казахстана.

    Разработанная складская программа, система логистики и сотрудничество с транспортными компаниями — все это позволяет четко координировать процесс доставки и соблюдать сроки.

    Кроме собственного производства, компания является дилером лучших фабрик России.

    В ассортимент входят позиции нескольких российских фабрик.

    Являясь официальным представителем «Рокос» в Сибири, компания может предложить вам одни из самых качественных классических столов и стульев по доступной цене и в наличии на складе.

    С условием логистических особенностей — предложение «СитПарад» наиболее привлекательное в восточной части России.

    Услуги
    • стол на кухню
    • Мебель
    • стулья для кухни
    • барный стул
    • кухонный стол и стулья
    • кухонный стол и стулья купить в новосибирске
    Адрес
    Ул. Проспект Дзержинского 1/ 4, ТЦ «Мебельный Центр», 3 этаж
    630051 Новосибирск
    Россия
    +7-9529062312 sitparad.ru
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