Ремонт и обслуживание промышленного электрооборудования





Основная деятельность компании - это изготовление технологического оборудования для обработки трансформаторного масла.

Кроме монтажа специального оборудования, компания "Элтехстрой" выпускает собственные установки для обработки трансформаторного масла.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по размещению, обслуживанию и ремонту (в т.ч. капитальному) любых силовых установок.

Все работы проводят мастера высшего класса с огромным опытом за плечами, которые всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика.