Ремонт и обслуживание промышленного электрооборудования
Основная деятельность компании - это изготовление технологического оборудования для обработки трансформаторного масла.
Кроме монтажа специального оборудования, компания "Элтехстрой" выпускает собственные установки для обработки трансформаторного масла.
Мы предоставляем полный комплекс услуг по размещению, обслуживанию и ремонту (в т.ч. капитальному) любых силовых установок.
Все работы проводят мастера высшего класса с огромным опытом за плечами, которые всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика.
- Услуги
- обслуживание промышленного электрооборудования
- ремонт промышленного электрооборудования
- оборудование для обработки трансформаторного масла
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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ул. Менделеева, дом 18, офис 1
620137 Екатеринбург
Россия
+7-3433199257 elts.ru