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Элтехстрой Продажа и аренда оборудования для трансформаторного масла
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    • Ремонт и обслуживание промышленного электрооборудования


    Основная деятельность компании - это изготовление технологического оборудования для обработки трансформаторного масла. 

    Кроме монтажа специального оборудования, компания "Элтехстрой" выпускает собственные установки для обработки трансформаторного масла.

    Мы предоставляем полный комплекс услуг по размещению, обслуживанию и ремонту (в т.ч. капитальному) любых силовых установок. 

    Все работы проводят мастера высшего класса с огромным опытом за плечами, которые всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика.

    Услуги
    • обслуживание промышленного электрооборудования
    • ремонт промышленного электрооборудования
    • оборудование для обработки трансформаторного масла
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    ул. Менделеева, дом 18, офис 1
    620137 Екатеринбург
    Россия
    +7-3433199257 elts.ru
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